Video: Осталась без любимого из-за телефона! Убийство в Киеве
От этой показательной драмы никогда не захочется иметь деловых дел с друзьями.
В Киеве двое товарищей не поделили телефон за 400 гривен.
Один продал старенький мобильный другому, но тот растратил деньги и пришел забрать гаджет назад.[read_more_news]
Просто на пороге начал угрожать, а потом даже ворвался в квартиру
Драка завершилась быстро - одним прицельным ударом в сердце.
Кто кого и почему жители нисколько не жалеют погибшего и его убийцу - вы будете шокированы.
Осталась без любимого из-за телефона! Убийство в Киеве