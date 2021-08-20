Осталась без любимого из-за телефона! Убийство в Киеве

От этой показательной драмы никогда не захочется иметь деловых дел с друзьями.

В Киеве двое товарищей не поделили телефон за 400 гривен.

Один продал старенький мобильный другому, но тот растратил деньги и пришел забрать гаджет назад. Также по теме: Харьковские правоохранители проучили кулаками подозреваемого в краже телефона

Просто на пороге начал угрожать, а потом даже ворвался в квартиру

Драка завершилась быстро — одним прицельным ударом в сердце.

Кто кого и почему жители нисколько не жалеют погибшего и его убийцу — вы будете шокированы.