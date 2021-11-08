Video: Окровавленный мертвый отчим и синяя от побоев мать – семейная тирания на Полтавщине

Окровавленный мертвый отчим и синяя от побоев мать с ожогами, словно ее пытались заживо сжечь. В таком состоянии увидел своих родителей младший сын, когда зашел в дом супругов. Над пенсионерами кто-то беспощадно поиздевался. Муж зверских пыток не выдержал, а женщина еще дышала. [read_more_news] Ее забрали в больницу. Жестокая расправа над парой случилась прямо на рассвете. И своего палача они хорошо знали и позволили себя калечить не в первый раз. Но кто же убивал людей, как самых ожесточенных врагов? Поверить в такое тяжело.