Окровавленный мертвый отчим и синяя от побоев мать – семейная тирания на Полтавщине

Сын забил родного отца до смерти в Винницкой
10-летний сын зарезал отца-тирана, защищая маму — семейная трагедия в Запорожье
Любимый 17-летний сын пытался убить родного отца на Хмельнитчине
Син, доглядаючи батька-інваліда, не витримав та забив його до смерті
Каменем у голову рідному батькові — сімейна трагедія на Київщині
Син забив батька-пенсіонера до смерті на Полтавщині
На Одещині батько замордував рідного сина і заховав тіло у цистерні
Сварка батька з сином на Хмельниччині закінчилася вбивством