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Video: Окровавленный мертвый отчим и синяя от побоев мать – семейная тирания на Полтавщине

Окровавленный мертвый отчим и синяя от побоев мать с ожогами, словно ее пытались заживо сжечь. В таком состоянии увидел своих родителей младший сын, когда зашел в дом супругов. Над пенсионерами кто-то беспощадно поиздевался. Муж зверских пыток не выдержал, а женщина еще дышала. [read_more_news] Ее забрали в больницу. Жестокая расправа над парой случилась прямо на рассвете. И своего палача они хорошо знали и позволили себя калечить не в первый раз. Но кто же убивал людей, как самых ожесточенных врагов? Поверить в такое тяжело.

Окровавленный мертвый отчим и синяя от побоев мать – семейная тирания на Полтавщине
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Окровавленный мертвый отчим и синяя от побоев мать с ожогами, словно ее пытались заживо сжечь.

В таком состоянии увидел своих родителей младший сын, когда зашел в дом супругов.

Над пенсионерами кто-то беспощадно поиздевался.

Муж зверских пыток не выдержал, а женщина еще дышала. Также по теме: Бросил мать заживо гореть в огне, а сам убежал! Страшный пожар в Киеве

Ее забрали в больницу.

Жестокая расправа над парой случилась прямо на рассвете.

И своего палача они хорошо знали и позволили себя калечить не в первый раз.

Но кто же убивал людей, как самых ожесточенных врагов?

Поверить в такое тяжело.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Окровавленный мертвый отчим и синяя от побоев мать – семейная тирания на Полтавщине / 08.11.2021 20:23
08.11.2021 20:23

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