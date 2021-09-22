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Video: Влюбленная пара возвращалась с романтического свидания и погибла под колесами сумасшедшего в Киевской области

На Киевщине в селе Малая Снитинка автомобиль насмерть сбил пару влюбленных. Мужчина и женщина не дошли домой всего несколько шагов, почти под домом их снесла безумная машина. Тела нашли соседи прямо посреди дороги. [read_more_news] Спасти несчастных шансов не было, удар был такой мощный, что оба погибли мгновенно. А негодяй, который был за рулем, исчез за считанные секунды, он даже не попытался помочь пострадавшим. Полицейские сейчас прочесывают всю область, чтобы как можно быстрее выйти на след водителя - убийцы. Посмотрите, возможно именно вы сможете помочь.

Влюбленная пара возвращалась с романтического свидания и погибла под колесами сумасшедшего в Киевской области
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На Киевщине в селе Малая Снитинка автомобиль насмерть сбил пару влюбленных.

Мужчина и женщина не дошли домой всего несколько шагов, почти под домом их снесла безумная машина.

Тела нашли соседи прямо посреди дороги.  Также по теме: Молодой красавец Люцифер терроризирует семью бывшей из-за неразделенной любви

Спасти несчастных шансов не было, удар был такой мощный, что оба погибли мгновенно.

А негодяй, который был за рулем, исчез за считанные секунды, он даже не попытался помочь пострадавшим.

Полицейские сейчас прочесывают всю область, чтобы как можно быстрее выйти на след водителя — убийцы.

Посмотрите, возможно именно вы сможете помочь.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Влюбленная пара возвращалась с романтического свидания и погибла под колесами сумасшедшего в Киевской области / 22.09.2021 19:55
22.09.2021 19:55

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