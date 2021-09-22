Влюбленная пара возвращалась с романтического свидания и погибла под колесами сумасшедшего в Киевской области

На Киевщине в селе Малая Снитинка автомобиль насмерть сбил пару влюбленных.

Мужчина и женщина не дошли домой всего несколько шагов, почти под домом их снесла безумная машина.

Тела нашли соседи прямо посреди дороги. Также по теме: Молодой красавец Люцифер терроризирует семью бывшей из-за неразделенной любви

Спасти несчастных шансов не было, удар был такой мощный, что оба погибли мгновенно.

А негодяй, который был за рулем, исчез за считанные секунды, он даже не попытался помочь пострадавшим.

Полицейские сейчас прочесывают всю область, чтобы как можно быстрее выйти на след водителя — убийцы.

Посмотрите, возможно именно вы сможете помочь.