Зашел в гости и сломал хозяину 24 ребра – убийство в Зикрачах

Зашел в гости и отправил пенсионера на тот свет!

В селе Зикрачи на Киевщине все на ушах!

Там 36-летний местный так избил соседа, что тот скончался в муках, даже не дождавшись помощи.

Только вдумайтесь, у погибшего насчитали 24 сломанных ребра! Также по теме: Собиралась в гости к детям - нашлась обнаженной и обгорелой! Сверхжестокое убийство в Черкасской области

Нелюда задержали.

Но будет ли он отвечать за свой поступок по всей строгости закона?

Мать неадекватна раскрыла жуткие подробности из жизни своего сына.