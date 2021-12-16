seach
ICTV - Разом краще

Video: Зашел в гости и сломал хозяину 24 ребра – убийство в Зикрачах

Зашел в гости и отправил пенсионера на тот свет! В селе Зикрачи на Киевщине все на ушах! Там 36-летний местный так избил соседа, что тот скончался в муках, даже не дождавшись помощи. Только вдумайтесь, у погибшего насчитали 24 сломанных ребра! [read_more_news] Нелюда задержали. Но будет ли он отвечать за свой поступок по всей строгости закона? Мать неадекватна раскрыла жуткие подробности из жизни своего сына.

Зашел в гости и сломал хозяину 24 ребра – убийство в Зикрачах
0 Комментировать

Зашел в гости и отправил пенсионера на тот свет!

В селе Зикрачи на Киевщине все на ушах!

Там 36-летний местный так избил соседа, что тот скончался в муках, даже не дождавшись помощи.

Только вдумайтесь, у погибшего насчитали 24 сломанных ребра! Также по теме: Собиралась в гости к детям - нашлась обнаженной и обгорелой! Сверхжестокое убийство в Черкасской области

Нелюда задержали.

Но будет ли он отвечать за свой поступок по всей строгости закона?

Мать неадекватна раскрыла жуткие подробности из жизни своего сына.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

ICTV / Чрезвычайные новости / Зашел в гости и сломал хозяину 24 ребра – убийство в Зикрачах / 16.12.2021 19:54
16.12.2021 19:54

Материалы по теме

ЕЩЕ

Топ видео

    Пока нет материалов ...

Мы рекомендуем

Ведущие канала

    Пока нет материалов ...
    Пока нет материалов ...

Смотрите на ICTV


ВВЕРХ
Вверх
    Ще

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь