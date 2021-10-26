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Video: Защищалась от насильственных действий кума ножом? Смерть мужчины в Ровенской области

Водка лилась рекой  в этой невыразимой трагедии. Водка и толкнула жертву прямо в могилу. В Ровенской области кричащая смерть. Представьте, 30-летнего мужчину с глубокими ранами живота и рук скорая несется в больницу. Но бедняга настолько пьян, что даже не чувствует боли и выпрашивает медиков отпустить его домой.[read_more_news] Тем ничего не оставалось, ведь раненый мужчина утверждает – сам натолкнулся на разбитую банку. Но через два дня несчастный просто умирает. Кто и почему нанес смертельные ранения? За что? Почему мужчина скрыл правду? Что с ним произошло? Ужас, но убийца – женщина. Павел Шамшин шокирует.

Защищалась от насильственных действий кума ножом? Смерть мужчины в Ровенской области
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Водка лилась рекой  в этой невыразимой трагедии.

Водка и толкнула жертву прямо в могилу.

В Ровенской области кричащая смерть.

Представьте, 30-летнего мужчину с глубокими ранами живота и рук скорая несется в больницу.

Но бедняга настолько пьян, что даже не чувствует боли и выпрашивает медиков отпустить его домой. Также по теме: Как кума и тезку втянули в драматический любовный треугольник и засадили нож в спину

Тем ничего не оставалось, ведь раненый мужчина утверждает – сам натолкнулся на разбитую банку.

Но через два дня несчастный просто умирает.

Кто и почему нанес смертельные ранения?

За что?

Почему мужчина скрыл правду?

Что с ним произошло?

Ужас, но убийца – женщина.

Павел Шамшин шокирует.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Защищалась от насильственных действий кума ножом? Смерть мужчины в Ровенской области / 26.10.2021 20:04
26.10.2021 20:04

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