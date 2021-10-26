Защищалась от насильственных действий кума ножом? Смерть мужчины в Ровенской области

Водка лилась рекой в этой невыразимой трагедии.

Водка и толкнула жертву прямо в могилу.

В Ровенской области кричащая смерть.

Представьте, 30-летнего мужчину с глубокими ранами живота и рук скорая несется в больницу.

Но бедняга настолько пьян, что даже не чувствует боли и выпрашивает медиков отпустить его домой. Также по теме: Как кума и тезку втянули в драматический любовный треугольник и засадили нож в спину

Тем ничего не оставалось, ведь раненый мужчина утверждает – сам натолкнулся на разбитую банку.

Но через два дня несчастный просто умирает.

Кто и почему нанес смертельные ранения?

За что?

Почему мужчина скрыл правду?

Что с ним произошло?

Ужас, но убийца – женщина.

Павел Шамшин шокирует.