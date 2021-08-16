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Video: Гибель трех полицейских в ДТП под Одессой — кому удалось остаться в живых

В Одессе простились сразу с тремя работниками национальной полиции. Правоохранители погибли во время жуткой аварии в Саратском районе. Коллеги возвращались из рабочей поездки. По неизвестным причинам машина просто слетела с дороги в кювет и перевернулась.[read_more_news] Удар был настолько мощный, что авто буквально смяло. А пассажиры оказались в смертельной ловушке. Один коп выжил. В каком он состоянии сейчас. А главное - что стало причиной смертельной трагедии.

Гибель трех полицейских в ДТП под Одессой — кому удалось остаться в живых
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В Одессе простились сразу с тремя работниками национальной полиции.

Правоохранители погибли во время жуткой аварии в Саратском районе.

Коллеги возвращались из рабочей поездки.

По неизвестным причинам машина просто слетела с дороги в кювет и перевернулась. Также по теме: В Херсоне коп переехал ребенка и скрылся

Удар был настолько мощный, что авто буквально смяло.

А пассажиры оказались в смертельной ловушке.

Один коп выжил.

В каком он состоянии сейчас.

А главное — что стало причиной смертельной трагедии.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Гибель трех полицейских в ДТП под Одессой — кому удалось остаться в живых / 16.08.2021 19:49
16.08.2021 19:49

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