Video: Гибель трех полицейских в ДТП под Одессой — кому удалось остаться в живых

В Одессе простились сразу с тремя работниками национальной полиции. Правоохранители погибли во время жуткой аварии в Саратском районе. Коллеги возвращались из рабочей поездки. По неизвестным причинам машина просто слетела с дороги в кювет и перевернулась.[read_more_news] Удар был настолько мощный, что авто буквально смяло. А пассажиры оказались в смертельной ловушке. Один коп выжил. В каком он состоянии сейчас. А главное - что стало причиной смертельной трагедии.