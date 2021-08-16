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Video: Гибель мэра Кривого Рога Константин Павлова — все подробности

Мэра Кривого Рога Константина Павлова нашли мертвым на пороге его собственного дома с огнестрельным ранением в области груди. Бездыханное тело своего шефа обнаружил один из охранников мэра, которого тот накануне ночью отправил домой. Первое, что пришло в голову людям из окружения - мэра убили.  [read_more_news] И почти мгновенно появилась версия, что политик застрелился сам. Однако почему это произошло именно на пороге? Зачем мэр отправил всех охранников отдыхать и остался в одиночестве, наш Олег Ермолинский с места происшествия - далее.

Гибель мэра Кривого Рога Константин Павлова — все подробности
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Мэра Кривого Рога Константина Павлова нашли мертвым на пороге его собственного дома с огнестрельным ранением в области груди.

Бездыханное тело своего шефа обнаружил один из охранников мэра, которого тот накануне ночью отправил домой.

Первое, что пришло в голову людям из окружения — мэра убили.   Также по теме: Гибель известной украинской балерины - почему виновник ДТП до сих пор гуляет на свободе

И почти мгновенно появилась версия, что политик застрелился сам.

Однако почему это произошло именно на пороге?

Зачем мэр отправил всех охранников отдыхать и остался в одиночестве, наш Олег Ермолинский с места происшествия — далее.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Гибель мэра Кривого Рога Константин Павлова — все подробности / 16.08.2021 19:36
16.08.2021 19:36

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