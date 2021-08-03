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Video: Гибель белорусского оппозиционера Виталия Шишова в Киеве — все, что известно

Белорусского оппозиционного активиста Виталия Шишова нашли повешенным в лесу. Накануне мужчина бесследно исчез, он вышел утром на пробежку и не вернулся. Друзья развернули целую поисковую спецоперацию, прочесывали лес, в котором ежедневно бегал Виталий, звонили и прислушивались к каждому шороху, но все напрасно. Пока под утро не заметили в зарослях яркую куртку. [read_more_news] Виталий был в петле на дереве. Рядом с телом копы заметили подозрительные следы - на теле Шишова были многочисленные ссадины. Все товарищи теперь убеждены - активиста убрал режим Лукашенко, чтобы запугать всю белорусскую диаспору. У следствия тоже есть версия, что это могло быть на самом деле спланированное убийство, просто замаскированное под самоубийство.

Гибель белорусского оппозиционера Виталия Шишова в Киеве — все, что известно
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Белорусского оппозиционного активиста Виталия Шишова нашли повешенным в лесу.

Накануне мужчина бесследно исчез, он вышел утром на пробежку и не вернулся.

Друзья развернули целую поисковую спецоперацию, прочесывали лес, в котором ежедневно бегал Виталий, звонили и прислушивались к каждому шороху, но все напрасно.

Пока под утро не заметили в зарослях яркую куртку. Также по теме: Неподконтрольные территории на границе с Беларусью? Там действуют свои, ЯНТАРНЫЕ, законы

Виталий был в петле на дереве.

Рядом с телом копы заметили подозрительные следы — на теле Шишова были многочисленные ссадины.

Все товарищи теперь убеждены — активиста убрал режим Лукашенко, чтобы запугать всю белорусскую диаспору.

У следствия тоже есть версия, что это могло быть на самом деле спланированное убийство, просто замаскированное под самоубийство.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Гибель белорусского оппозиционера Виталия Шишова в Киеве — все, что известно / 03.08.2021 19:38
03.08.2021 19:38

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