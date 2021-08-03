Гибель белорусского оппозиционера Виталия Шишова в Киеве — все, что известно

Белорусского оппозиционного активиста Виталия Шишова нашли повешенным в лесу.

Накануне мужчина бесследно исчез, он вышел утром на пробежку и не вернулся.

Друзья развернули целую поисковую спецоперацию, прочесывали лес, в котором ежедневно бегал Виталий, звонили и прислушивались к каждому шороху, но все напрасно.

Пока под утро не заметили в зарослях яркую куртку. Также по теме: Неподконтрольные территории на границе с Беларусью? Там действуют свои, ЯНТАРНЫЕ, законы

Виталий был в петле на дереве.

Рядом с телом копы заметили подозрительные следы — на теле Шишова были многочисленные ссадины.

Все товарищи теперь убеждены — активиста убрал режим Лукашенко, чтобы запугать всю белорусскую диаспору.

У следствия тоже есть версия, что это могло быть на самом деле спланированное убийство, просто замаскированное под самоубийство.