Гибель 4-летнего мальчика в фонтане — подробности ужасной беды в Днепре

Надеюсь в этой невосполнимой трагедии, виновного найдут и накажут.

Очень ужасная беда в Днепре.

На глазах десятков свидетелей четырехлетний мальчик вместе с другими детьми играл в городском фонтане.

Вдруг малыш поскользнулся и даже говорить страшно, буквально сел на металлическую форсунку, из которой под мощным давлением подается струя воды.

Этот ужасающий травматический момент зафиксировали уличные камеры. Также по теме: Очередная пропасть в центре Киева, откуда фонтаном била вода, заблокировала город

Зафиксировали и поведение матери мальчика, которая была рядом, но сидела в телефоне.

И вместо осторожно извлечь сына, который напоролся на металл, торчащий из воды, доверила это чужому ребенку.

Еще живым мальчика в больницу домчала скорая.

Врачи более суток боролись за его жизнь.

Но малыш умер, потому что ему буквально разорвало внутренние органы.

Кто ответит за смерть ребенка?

И почему после такой трагедии родители и дальше купают своих малых в том смертельно опасном фонтане?

Фонтаны вообще предназначены для купания?