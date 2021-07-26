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Video: Гибель 4-летнего мальчика в фонтане — подробности ужасной беды в Днепре

Надеюсь в этой невосполнимой трагедии, виновного найдут и накажут. Очень ужасная беда в Днепре. На глазах десятков свидетелей четырехлетний мальчик вместе с другими детьми играл в городском фонтане. Вдруг малыш поскользнулся и даже говорить страшно, буквально сел на металлическую форсунку, из которой под мощным давлением подается струя воды. Этот ужасающий травматический момент зафиксировали уличные камеры. [read_more_news] Зафиксировали и поведение матери мальчика, которая была рядом, но сидела в телефоне. И вместо осторожно извлечь сына, который напоролся на металл, торчащий из воды, доверила это чужому ребенку. Еще живым мальчика в больницу домчала скорая. Врачи более суток боролись за его жизнь. Но малыш умер, потому что ему буквально разорвало внутренние органы. Кто ответит за смерть ребенка? И почему после такой трагедии родители и дальше купают своих малых в том смертельно опасном фонтане? Фонтаны вообще предназначены для купания?

Гибель 4-летнего мальчика в фонтане — подробности ужасной беды в Днепре
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Надеюсь в этой невосполнимой трагедии, виновного найдут и накажут.

Очень ужасная беда в Днепре.

На глазах десятков свидетелей четырехлетний мальчик вместе с другими детьми играл в городском фонтане.

Вдруг малыш поскользнулся и даже говорить страшно, буквально сел на металлическую форсунку, из которой под мощным давлением подается струя воды.

Этот ужасающий травматический момент зафиксировали уличные камеры. Также по теме: Очередная пропасть в центре Киева, откуда фонтаном била вода, заблокировала город

Зафиксировали и поведение матери мальчика, которая была рядом, но сидела в телефоне.

И вместо осторожно извлечь сына, который напоролся на металл, торчащий из воды, доверила это чужому ребенку.

Еще живым мальчика в больницу домчала скорая.

Врачи более суток боролись за его жизнь.

Но малыш умер, потому что ему буквально разорвало внутренние органы.

Кто ответит за смерть ребенка?

И почему после такой трагедии родители и дальше купают своих малых в том смертельно опасном фонтане?

Фонтаны вообще предназначены для купания?

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ICTV / Чрезвычайные новости / Гибель 4-летнего мальчика в фонтане — подробности ужасной беды в Днепре / 26.07.2021 19:53
26.07.2021 19:53

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