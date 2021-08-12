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Video: Гибель 20-летней беременной в ДТП среди ночи в Винницкой области — что известно

В Винницкой области в жуткой ДТП погибла 20-летняя женщина, которая была на 6 месяце беременности. Женщина со своим знакомым ночью выехали в соседнее село за сигаретами на мотоблоке! Технику, которая никак не освещалась, на трассе в темноте не заметил водитель внедорожника, и буквально перевернул мотоблок с людьми с дороги. Шансов выжить у беременной и ее еще нерожденного ребенка не было. [read_more_news] Водитель и пассажирка легковушки отделались легкими травмами. Их отпустили домой. А вот куда с места аварии делся водитель мотоблока? Неужели бежал и покинул свою беременную подругу умирать? - смотрите в сюжете

Гибель 20-летней беременной в ДТП среди ночи в Винницкой области — что известно
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В Винницкой области в жуткой ДТП погибла 20-летняя женщина, которая была на 6 месяце беременности.

Женщина со своим знакомым ночью выехали в соседнее село за сигаретами на мотоблоке!

Технику, которая никак не освещалась, на трассе в темноте не заметил водитель внедорожника, и буквально перевернул мотоблок с людьми с дороги.

Шансов выжить у беременной и ее еще нерожденного ребенка не было. Также по теме: 33-летний водитель в пьяном угаре навел суеты в Одессе - подробности ДТП

Водитель и пассажирка легковушки отделались легкими травмами.

Их отпустили домой.

А вот куда с места аварии делся водитель мотоблока?

Неужели бежал и покинул свою беременную подругу умирать? — смотрите в сюжете

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ICTV / Чрезвычайные новости / Гибель 20-летней беременной в ДТП среди ночи в Винницкой области — что известно / 12.08.2021 19:41
12.08.2021 19:41

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