Гибель 20-летней беременной в ДТП среди ночи в Винницкой области — что известно

В Винницкой области в жуткой ДТП погибла 20-летняя женщина, которая была на 6 месяце беременности.

Женщина со своим знакомым ночью выехали в соседнее село за сигаретами на мотоблоке!

Технику, которая никак не освещалась, на трассе в темноте не заметил водитель внедорожника, и буквально перевернул мотоблок с людьми с дороги.

Шансов выжить у беременной и ее еще нерожденного ребенка не было. Также по теме: 33-летний водитель в пьяном угаре навел суеты в Одессе - подробности ДТП

Водитель и пассажирка легковушки отделались легкими травмами.

Их отпустили домой.

А вот куда с места аварии делся водитель мотоблока?

Неужели бежал и покинул свою беременную подругу умирать? — смотрите в сюжете