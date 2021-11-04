Загадочное убийство молодой замужней женщины в Ровно — разыскивается ее любовник-турок

Загадочное убийство молодой женщины в Ровно.

Представьте только, окровавленную и мертвую Оксану нашла хозяйка квартиры, которую арендовала бедняжка.

Ее кровь забрызгала весь пол и стены, а голова походила на кровавое месиво. Также по теме: Винничанка попала в "ядовитые" отношения. Кавалер оказался - альфонсом

Кто же так зверски расправился с ней?

Полиция вышла на след турка, с которым несчастная перед гибелью находилась в квартире в последний раз.

Но вероятный убийца – словно сквозь землю провалился.

И прямо сейчас гуляет среди нас.

Где он может прятаться и за что мог убить человека?

Шокирующий репортаж Павла Шамшина.