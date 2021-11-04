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Video: Загадочное убийство молодой замужней женщины в Ровно — разыскивается ее любовник-турок

Загадочное убийство молодой женщины в Ровно. Представьте только, окровавленную и мертвую Оксану нашла хозяйка квартиры, которую арендовала бедняжка. Ее кровь забрызгала весь пол и стены, а голова походила на кровавое месиво. [read_more_news] Кто же так зверски расправился с ней? Полиция вышла на след турка, с которым несчастная перед гибелью находилась в квартире в последний раз. Но вероятный убийца – словно сквозь землю провалился. И прямо сейчас гуляет среди нас. Где он может прятаться и за что мог убить человека? Шокирующий репортаж Павла Шамшина.

Загадочное убийство молодой замужней женщины в Ровно — разыскивается ее любовник-турок
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Загадочное убийство молодой женщины в Ровно.

Представьте только, окровавленную и мертвую Оксану нашла хозяйка квартиры, которую арендовала бедняжка.

Ее кровь забрызгала весь пол и стены, а голова походила на кровавое месиво. Также по теме: Винничанка попала в "ядовитые" отношения. Кавалер оказался - альфонсом

Кто же так зверски расправился с ней?

Полиция вышла на след турка, с которым несчастная перед гибелью находилась в квартире в последний раз.

Но вероятный убийца – словно сквозь землю провалился.

И прямо сейчас гуляет среди нас.

Где он может прятаться и за что мог убить человека?

Шокирующий репортаж Павла Шамшина.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Загадочное убийство молодой замужней женщины в Ровно — разыскивается ее любовник-турок / 04.11.2021 19:39
04.11.2021 19:39

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