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Video: Загадочное убийство 20-летней студентки в Виннице

Очевидно, этот изверг не смог себе простить и наказал себя сам. Но это не окончательная версия. Жуткое и очень загадочное убийство в Виннице. В арендованной квартире в луже крови нашли мертвой молодую студентку. На девушке живого места не было. Более трех десятков глубоких ножевых ран не оставили ни единого шанса выжить.[read_more_news] Ее соседи видели, с кем бедная встречалась в последний раз. Мужчина жил за полсотни километров. Но когда зашли к нему во двор, едва не остолбенели! Вероятный подозреваемый висел в петле. Что же связывало 20-летнюю жертву и 32-летнего самоубийцу? Неужели это он лишил несчастную жизни? Но за что? Татьяна Островщук узнала ужасающие подробности этой любовной драмы.

Загадочное убийство 20-летней студентки в Виннице
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Очевидно, этот изверг не смог себе простить и наказал себя сам.

Но это не окончательная версия.

Жуткое и очень загадочное убийство в Виннице.

В арендованной квартире в луже крови нашли мертвой молодую студентку.

На девушке живого места не было.

Более трех десятков глубоких ножевых ран не оставили ни единого шанса выжить. Также по теме: На Троещине рецидивист выбросил любимую с балкона 7-го этажа

Ее соседи видели, с кем бедная встречалась в последний раз.

Мужчина жил за полсотни километров.

Но когда зашли к нему во двор, едва не остолбенели!

Вероятный подозреваемый висел в петле.

Что же связывало 20-летнюю жертву и 32-летнего самоубийцу?

Неужели это он лишил несчастную жизни?

Но за что?

Татьяна Островщук узнала ужасающие подробности этой любовной драмы.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Загадочное убийство 20-летней студентки в Виннице / 31.08.2021 19:52
31.08.2021 19:52

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