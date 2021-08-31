Загадочное убийство 20-летней студентки в Виннице

Очевидно, этот изверг не смог себе простить и наказал себя сам.

Но это не окончательная версия.

Жуткое и очень загадочное убийство в Виннице.

В арендованной квартире в луже крови нашли мертвой молодую студентку.

На девушке живого места не было.

Более трех десятков глубоких ножевых ран не оставили ни единого шанса выжить. Также по теме: На Троещине рецидивист выбросил любимую с балкона 7-го этажа

Ее соседи видели, с кем бедная встречалась в последний раз.

Мужчина жил за полсотни километров.

Но когда зашли к нему во двор, едва не остолбенели!

Вероятный подозреваемый висел в петле.

Что же связывало 20-летнюю жертву и 32-летнего самоубийцу?

Неужели это он лишил несчастную жизни?

Но за что?

Татьяна Островщук узнала ужасающие подробности этой любовной драмы.