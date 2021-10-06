Загадочная гибель женщины в заброшенном парке в Ровно — что известно

Загадочная смерть в заброшенном парке!

В Ровно полиция расследует гибель женщины, которую нашли мертвой с разбитой головой неподалеку местного дворца детей и молодежи.

Вечером она возвращалась из больницы от больного сына, но не дошла до дома каких-то несколько метров. Также по теме: Взрыв в киевской квартире возле зоопарка - мастер остался без рабочих конечностей

Следователи склоняются к версии, что это был несчастный случай, ведь ничего ценного в умершей не исчезло.

Но муж погибшей предполагает, что его жену кто-то умышленно столкнул с высоты и она погибла при падении.

Кто и зачем?

Об этом далее в репортаже Павла Шамшина.