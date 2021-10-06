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Video: Загадочная гибель женщины в заброшенном парке в Ровно — что известно

Загадочная смерть в заброшенном парке! В Ровно полиция расследует гибель женщины, которую нашли мертвой с разбитой головой неподалеку местного дворца детей и молодежи. Вечером она возвращалась из больницы от больного сына, но не дошла до дома каких-то несколько метров.[read_more_news] Следователи склоняются к версии, что это был несчастный случай, ведь ничего ценного в умершей не исчезло. Но муж погибшей предполагает, что его жену кто-то умышленно столкнул с высоты и она погибла при падении. Кто и зачем? Об этом далее в репортаже Павла Шамшина.

Загадочная гибель женщины в заброшенном парке в Ровно — что известно
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Загадочная смерть в заброшенном парке!

В Ровно полиция расследует гибель женщины, которую нашли мертвой с разбитой головой неподалеку местного дворца детей и молодежи.

Вечером она возвращалась из больницы от больного сына, но не дошла до дома каких-то несколько метров. Также по теме: Взрыв в киевской квартире возле зоопарка - мастер остался без рабочих конечностей

Следователи склоняются к версии, что это был несчастный случай, ведь ничего ценного в умершей не исчезло.

Но муж погибшей предполагает, что его жену кто-то умышленно столкнул с высоты и она погибла при падении.

Кто и зачем?

Об этом далее в репортаже Павла Шамшина.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Загадочная гибель женщины в заброшенном парке в Ровно — что известно / 06.10.2021 20:10
06.10.2021 20:10

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