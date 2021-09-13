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Video: Загадочная гибель известного судьи Виталия Писанца — все подробности

Судью Печерского суда столицы нашли мертвым в загородном доме его товарища. Виталий Писанец приехал в гости выпить и насладиться раками в компании бывшего сотрудника СБУ и действующего следователя Соломенского управления полиции. И именно между полицейским и судьей завязалась потасовка, Писанец надавал пинков товарищу, а потом сам упал и больше не встал![read_more_news] По крайней мере такую ​​версию рассказал хозяин дома. Но эта загадочная смерть окутана паутиной тайн. Что же на самом деле происходило в том имении и почему судья полез с кулаками к следователю? Касалась ли эта встреча каких-то резонансных дел, которые вел Писанец? Кстати, однажды судью за его работу уже чуть не отправили на тот свет.

Загадочная гибель известного судьи Виталия Писанца — все подробности
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Судью Печерского суда столицы нашли мертвым в загородном доме его товарища.

Виталий Писанец приехал в гости выпить и насладиться раками в компании бывшего сотрудника СБУ и действующего следователя Соломенского управления полиции.

И именно между полицейским и судьей завязалась потасовка, Писанец надавал пинков товарищу, а потом сам упал и больше не встал! Также по теме: Феерическая комедия о Чаусе - как экс-судье меру пресечения избирали

По крайней мере такую ​​версию рассказал хозяин дома.

Но эта загадочная смерть окутана паутиной тайн.

Что же на самом деле происходило в том имении и почему судья полез с кулаками к следователю?

Касалась ли эта встреча каких-то резонансных дел, которые вел Писанец?

Кстати, однажды судью за его работу уже чуть не отправили на тот свет.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Загадочная гибель известного судьи Виталия Писанца — все подробности / 13.09.2021 19:45
13.09.2021 19:45

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