Загадочная гибель студентов в Житомире – пропавших друзей нашли на дне водоема

Загадочная гибель студентов в Житомире.

Двое четвертокурсников местного колледжа, бесследно исчезнувших из общежития, целые сутки разыскивали друзья, родные и чуть ли не все учебное заведение.

Ужас, но нашли двух друзей буквально в сотне метров от места, где они проживали – на дне технического водоема, расположенного на территории колледжа. Также по теме: Голых студенток Киевского политеха во время купания снимала скрытая камера

Следовательно, вопрос где?, который всех беспокоил до сих пор, сменился вопросом почему?

Почему студенты оказались на территории, обнесенной высоким забором?

Почему пошли на тонкий лед да еще в темноте?

И если это несчастный случай, почему исчезли некоторые ценные вещи?

Наша Татьяна Островщук расскажет обо всех версиях таинственной трагедии.