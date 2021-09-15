Пропавшую бизнеследи нашли на дне реки под Полтавой

Под Полтавой при загадочных обстоятельствах исчезла женщина.

36-летнюю Анну Соляник видели неподалеку маленького села.

Ее автомобиль сломался и простоял на дороге несколько дней.

Сама женщина, кажется, жила там все это время. [Read_more_news]

От помощи местных отказалась.

Анна руководила несколькими магазинами в городе и ездила на рабочем авто.

Почему оказалась на той дороге — загадка.

Когда владелец Мазды приехал забирать легковушку, водительницы там уже не было.

В салоне человек нашел ее телефон и некоторые вещи.

Но молодую и успешную женщину бросились искать не сразу.

В этой истории множество вопросов, на которые, возможно, никто никогда не найдет ответа.