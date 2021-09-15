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Video: Пропавшую бизнеследи нашли на дне реки под Полтавой

Под Полтавой при загадочных обстоятельствах исчезла женщина. 36-летнюю Анну Соляник видели неподалеку маленького села. Ее автомобиль сломался и простоял на дороге несколько дней. Сама женщина, кажется, жила там все это время. [Read_more_news] От помощи местных отказалась. Анна руководила несколькими магазинами в городе и ездила на рабочем авто. Почему оказалась на той дороге - загадка. Когда владелец Мазды приехал забирать легковушку, водительницы там уже не было. В салоне человек нашел ее телефон и некоторые вещи. Но молодую и успешную женщину бросились искать не сразу. В этой истории множество вопросов, на которые, возможно, никто никогда не найдет ответа.

Пропавшую бизнеследи нашли на дне реки под Полтавой
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Под Полтавой при загадочных обстоятельствах исчезла женщина.

36-летнюю Анну Соляник видели неподалеку маленького села.

Ее автомобиль сломался и простоял на дороге несколько дней.

Сама женщина, кажется, жила там все это время. [Read_more_news]

От помощи местных отказалась.

Анна руководила несколькими магазинами в городе и ездила на рабочем авто.

Почему оказалась на той дороге — загадка.

Когда владелец Мазды приехал забирать легковушку, водительницы там уже не было.

В салоне человек нашел ее телефон и некоторые вещи.

Но молодую и успешную женщину бросились искать не сразу.

В этой истории множество вопросов, на которые, возможно, никто никогда не найдет ответа.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Пропавшую бизнеследи нашли на дне реки под Полтавой / 15.09.2021 20:08
15.09.2021 20:08

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