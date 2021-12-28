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Video: Загадочная гибель главного врача из Ровенщины – его тело нашли под Киевом

Люди иногда способны на настоящее зверство ради денег. В Киеве двое иностранцев избили и выбросили в лесу врача из Ровенщины. Ярослав Седой приехал в столицу всего на несколько дней, поймал такси, а попал в руки кровожадных подонков. Мужчины словно сошли с ума, когда увидели, что пассажир имеет при себе наличные деньги.[read_more_news] Вы не поверите, от какой суммы у этих неадекватов голова пошла кругом, и они пошли на убийство. От этой циничной и очень жестокой истории реально мороз кожей.

Загадочная гибель главного врача из Ровенщины – его тело нашли под Киевом
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Люди иногда способны на настоящее зверство ради денег.

В Киеве двое иностранцев избили и выбросили в лесу врача из Ровенщины.

Ярослав Седой приехал в столицу всего на несколько дней, поймал такси, а попал в руки кровожадных подонков.

Мужчины словно сошли с ума, когда увидели, что пассажир имеет при себе наличные деньги. Также по теме: Спор между гостями цветочного магазина до добра не довел - убийство иностранца в Киеве

Вы не поверите, от какой суммы у этих неадекватов голова пошла кругом, и они пошли на убийство.

От этой циничной и очень жестокой истории реально мороз кожей.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Загадочная гибель главного врача из Ровенщины – его тело нашли под Киевом / 28.12.2021 19:47
28.12.2021 19:47

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