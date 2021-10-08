Video: Загадочная смерть народного депутата Антона Полякова — шокирующие подробности
Шокирующая новость - в столице прямо в такси нашли мертвым народного депутата Антона Полякова.
Мужчина погиб на глазах у полицейских, которые остановили машину, потому что водитель нагло и странно маневрировал дорогой.
Но у таксиста сейчас железная отмазка - говорит, что он подобрал Полякова, который едва стоял на ногах.
Версии загадочной смерти нардепа сейчас две - либо естественная смерть, или все же отравление! [read_more_news]
Всплыла целая куча интересных деталей.
Вроде депутат в тот вечер запивал горе, потому что поссорился со своей любовницей - тоже депутатом Анной Скороход.
В избранницы, кстати, произошла публичная истерика и она даже упала в обморок, когда услышала о смерти Полякова.
Что же происходило той таинственной ночи?
И действительно ли кто-то отравил народного депутата?
Потому что коллеги погибшего по парламенту уже делятся советами - что и как есть и пить, чтобы вдруг не погибнуть.
Загадочная смерть народного депутата Антона Полякова — шокирующие подробности