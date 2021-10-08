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Video: Загадочная смерть народного депутата Антона Полякова — шокирующие подробности

Шокирующая новость - в столице прямо в такси нашли мертвым народного депутата Антона Полякова. Мужчина погиб на глазах у полицейских, которые остановили машину, потому что водитель нагло и странно маневрировал дорогой. Но у таксиста сейчас железная отмазка - говорит, что он подобрал Полякова, который едва стоял на ногах. Версии загадочной смерти нардепа сейчас две - либо естественная смерть, или все же отравление! [read_more_news] Всплыла целая куча интересных деталей. Вроде депутат в тот вечер запивал горе, потому что поссорился со своей любовницей - тоже депутатом Анной Скороход. В избранницы, кстати, произошла публичная истерика и она даже упала в обморок, когда услышала о смерти Полякова. Что же происходило той таинственной ночи? И действительно ли кто-то отравил народного депутата? Потому что коллеги погибшего по парламенту уже делятся советами - что и как есть и пить, чтобы вдруг не погибнуть.

Загадочная смерть народного депутата Антона Полякова — шокирующие подробности
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Шокирующая новость — в столице прямо в такси нашли мертвым народного депутата Антона Полякова.

Мужчина погиб на глазах у полицейских, которые остановили машину, потому что водитель нагло и странно маневрировал дорогой.

Но у таксиста сейчас железная отмазка — говорит, что он подобрал Полякова, который едва стоял на ногах.

Версии загадочной смерти нардепа сейчас две — либо естественная смерть, или все же отравление! Также по теме: Татьяна Чорновол сядет? Екснардепу инкриминируют умышленное убийство во времена Майдана

Всплыла целая куча интересных деталей.

Вроде депутат в тот вечер запивал горе, потому что поссорился со своей любовницей — тоже депутатом Анной Скороход.

В избранницы, кстати, произошла публичная истерика и она даже упала в обморок, когда услышала о смерти Полякова.

Что же происходило той таинственной ночи?

И действительно ли кто-то отравил народного депутата?

Потому что коллеги погибшего по парламенту уже делятся советами — что и как есть и пить, чтобы вдруг не погибнуть.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Загадочная смерть народного депутата Антона Полякова — шокирующие подробности / 08.10.2021 19:41
08.10.2021 19:41

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