Загадочная смерть народного депутата Антона Полякова — шокирующие подробности

Шокирующая новость — в столице прямо в такси нашли мертвым народного депутата Антона Полякова.

Мужчина погиб на глазах у полицейских, которые остановили машину, потому что водитель нагло и странно маневрировал дорогой.

Но у таксиста сейчас железная отмазка — говорит, что он подобрал Полякова, который едва стоял на ногах.

Версии загадочной смерти нардепа сейчас две — либо естественная смерть, или все же отравление! Также по теме: Татьяна Чорновол сядет? Екснардепу инкриминируют умышленное убийство во времена Майдана

Всплыла целая куча интересных деталей.

Вроде депутат в тот вечер запивал горе, потому что поссорился со своей любовницей — тоже депутатом Анной Скороход.

В избранницы, кстати, произошла публичная истерика и она даже упала в обморок, когда услышала о смерти Полякова.

Что же происходило той таинственной ночи?

И действительно ли кто-то отравил народного депутата?

Потому что коллеги погибшего по парламенту уже делятся советами — что и как есть и пить, чтобы вдруг не погибнуть.