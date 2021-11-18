Загадочная смерть многодетной семьи в Винницкой области — что известно

В Винницкой области тем временем разбираются: от чего вдруг погибла целая многодетная семья!

Даже страшно себе представить!

Отец и мать и сразу четверо их детей — все мертвые, в собственном доме. Также по теме: В квартире школьного учителя насмерть угорели молодые ребята - трагедия на Львовщине

А нашел их еще один сын – тринадцатилетний мальчик, старший, которому просто чудом посчастливилось остаться в живых!

Что же там произошло, в том доме?

Наша Татьяна Островщук побывала на месте трагедии и собрала все версии.

Смотрите внимательно и немедленно проверьте, в безопасности ли вы сейчас сами!