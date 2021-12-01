Загадочная семейная трагедия в Борисполе! Вместо уютного гнездышка – камера смерти

Вместо уютного семейного гнездышка – камера смерти.

Трагическая история с элементами настоящей мистики разыгралась в Борисполе на Киевщине.

Искалеченный глава семьи на полу, рядом с трупом родной дочери, хозяйка, потерявшая связь с реальностью и маленькая девочка, ставшая заложницей этого ужаса. Также по теме: Загадочная смерть многодетной семьи в Винницкой области - что известно

Этот фильм ужасов в доме своих родственников застали местные жители.

Кто или что так поиздевалось над семьей?

Говорят, убийца невидим и неслышен.

А еще одна жертва просто чудом вырвалась из смертельной ловушки в канун трагедии.