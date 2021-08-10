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Video: Загадочная история пропавшего без вести 17 лет назад 15-летнего Юрия Семенюка поразила всю Украину

Ужасающая драма на Тернопольщине. Мать 17 лет ждала возвращения пропавшего сына. Женщина ни на минуту не теряла надежду увидеть его живым. А вот лучшие друзья парня все это время молчали, что 15-летнего Юрия Семенюка уже нет в живых. [read_more_news] Мало того, это они лично закопали его на сельской свалке. Что произошло 17 лет назад на самом деле? Как малолетние убийцы все это время могли спокойно спать? Признались ли родным их жертвы, где остатки бедного парня? История, от которой, без преувеличения, мороз кожей.

Загадочная история пропавшего без вести 17 лет назад 15-летнего Юрия Семенюка поразила всю Украину
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Ужасающая драма на Тернопольщине.

Мать 17 лет ждала возвращения пропавшего сына.

Женщина ни на минуту не теряла надежду увидеть его живым.

А вот лучшие друзья парня все это время молчали, что 15-летнего Юрия Семенюка уже нет в живых. Также по теме: Молодой человек найден мертвым на берегу реки - загадочное убийство на Житомирщине

Мало того, это они лично закопали его на сельской свалке.

Что произошло 17 лет назад на самом деле?

Как малолетние убийцы все это время могли спокойно спать?

Признались ли родным их жертвы, где остатки бедного парня?

История, от которой, без преувеличения, мороз кожей.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Загадочная история пропавшего без вести 17 лет назад 15-летнего Юрия Семенюка поразила всю Украину / 10.08.2021 19:50
10.08.2021 19:50

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