Задушил парализованную жену подушкой, а тело закопал возле кладбища – расправа в Николаевской области

Задушил парализованную жену, а тело закопал у кладбища.

На Николаевщине 62-летний мужчина подушкой задушил свою 52-летнюю лежачую женщину, а потом еще около трех недель делал вид, что с ней все в порядке.

Когда исчезновение женщины заметили родственники и вызвали полицию, душегуб уверял, что жена умерла, а он ее собственноручно похоронил.