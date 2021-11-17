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Video: Задушил парализованную жену подушкой, а тело закопал возле кладбища – расправа в Николаевской области

Задушил парализованную жену, а тело закопал у кладбища. На Николаевщине 62-летний мужчина подушкой задушил свою 52-летнюю лежачую женщину, а потом еще около трех недель делал вид, что с ней все в порядке. Когда исчезновение женщины заметили родственники и вызвали полицию, душегуб уверял, что жена умерла, а он ее собственноручно похоронил.

Задушил парализованную жену подушкой, а тело закопал возле кладбища – расправа в Николаевской области
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Задушил парализованную жену, а тело закопал у кладбища.

На Николаевщине 62-летний мужчина подушкой задушил свою 52-летнюю лежачую женщину, а потом еще около трех недель делал вид, что с ней все в порядке.

Когда исчезновение женщины заметили родственники и вызвали полицию, душегуб уверял, что жена умерла, а он ее собственноручно похоронил.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Задушил парализованную жену подушкой, а тело закопал возле кладбища – расправа в Николаевской области / 17.11.2021 20:07
17.11.2021 20:07

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