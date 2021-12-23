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Video: Запретная любовь, преданные обещания и старые долги – убийство в Фастове

Лицом в пол в луже собственной крови - так жутко оборвалась жизнь 38-летнего отца троих детей в Фастове Киевской области. На теле несчастного не было живого места – повсюду синяки и ссадины, а голова проломлена. Мужчина умирал долго и в мучениях. Ужас! [read_more_news] Но еще больше местных ошеломила новость, так безжалостно расправившийся с погибшим его лучший друг. Преданные обещания, старые долги и запретная любовь – еще долго эта детективная история будет тревожить воображение жителей небольшого городка.

Запретная любовь, преданные обещания и старые долги – убийство в Фастове
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Лицом в пол в луже собственной крови — так жутко оборвалась жизнь 38-летнего отца троих детей в Фастове Киевской области.

На теле несчастного не было живого места – повсюду синяки и ссадины, а голова проломлена.

Мужчина умирал долго и в мучениях. Ужас! Также по теме: Пошла в гости к любовнику – живой больше не вернулась! Угнетающие страсти на Одесщине

Но еще больше местных ошеломила новость, так безжалостно расправившийся с погибшим его лучший друг.

Преданные обещания, старые долги и запретная любовь – еще долго эта детективная история будет тревожить воображение жителей небольшого городка.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Запретная любовь, преданные обещания и старые долги – убийство в Фастове / 23.12.2021 19:23
23.12.2021 19:23

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