Обеспечивали наркотиками одесские курорты — как дельцы принимали заказы на кайф

На что только не идут наркодельцы, чтобы прокрутить свои сделки: прячут зелье в кирпичах, отправляют по почте как обычные бытовые вещи.

Фасуют в поле подальше от людских глаз.

И все ради сверхприбыли. Также по теме: Девушки выливали наркоту в унитаз литрами, когда двери выбивали копы - ТОП задержания наркоторговцев

Ведь речь иногда идет даже не о миллионах, а о миллиардах гривен!

Правда, копы регулярно высчитывают и отправляют под суд таких искателей легких денег.

Вам стоит на это посмотреть.