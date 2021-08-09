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Video: Обеспечивали наркотиками одесские курорты — как дельцы принимали заказы на кайф

На что только не идут наркодельцы, чтобы прокрутить свои сделки: прячут зелье в кирпичах, отправляют по почте как обычные бытовые вещи. Фасуют в поле подальше от людских глаз. И все ради сверхприбыли.  [read_more_news] Ведь речь иногда идет даже не о миллионах, а о миллиардах гривен! Правда, копы регулярно высчитывают и отправляют под суд таких искателей легких денег. Вам стоит на это посмотреть.

Обеспечивали наркотиками одесские курорты — как дельцы принимали заказы на кайф
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На что только не идут наркодельцы, чтобы прокрутить свои сделки: прячут зелье в кирпичах, отправляют по почте как обычные бытовые вещи.

Фасуют в поле подальше от людских глаз.

И все ради сверхприбыли.   Также по теме: Девушки выливали наркоту в унитаз литрами, когда двери выбивали копы - ТОП задержания наркоторговцев

Ведь речь иногда идет даже не о миллионах, а о миллиардах гривен!

Правда, копы регулярно высчитывают и отправляют под суд таких искателей легких денег.

Вам стоит на это посмотреть.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Обеспечивали наркотиками одесские курорты — как дельцы принимали заказы на кайф / 09.08.2021 20:14
09.08.2021 20:14

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