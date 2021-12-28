За убежище – нож в горло! Безжалостное убийство в Донецкой области

Не менее осторожно нужно быть и с тем, кого к себе в гости приглашаете.

Гость может оказаться тем безжалостным убийцей.

На Донетчине хозяин квартиры привел домой бездомного, накормил его, напиток, а тот вместо благодарности воткнул ему нож в горло.

Но за что же?