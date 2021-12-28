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Video: За убежище – нож в горло! Безжалостное убийство в Донецкой области

Не менее осторожно нужно быть и с тем, кого к себе в гости приглашаете. Гость может оказаться тем безжалостным убийцей. На Донетчине хозяин квартиры привел домой бездомного, накормил его, напиток, а тот вместо благодарности воткнул ему нож в горло. Но за что же?

За убежище – нож в горло! Безжалостное убийство в Донецкой области
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Не менее осторожно нужно быть и с тем, кого к себе в гости приглашаете.

Гость может оказаться тем безжалостным убийцей.

На Донетчине хозяин квартиры привел домой бездомного, накормил его, напиток, а тот вместо благодарности воткнул ему нож в горло.

Но за что же?

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ICTV / Чрезвычайные новости / За убежище – нож в горло! Безжалостное убийство в Донецкой области / 28.12.2021 19:27
28.12.2021 19:27

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