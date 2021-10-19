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Video: Родного брата погибшего мэра Кривого Рога нашли мертвым в собственной квартире

Родного брата погибшего мэра Кривого Рога нашли мертвым в собственной квартире. Тело обнаружил друг, которому тот накануне жаловался на плохое самочувствие. Мужчина даже не пошел на работу, потому что якобы ему было плохо. [read_more_news] И по предварительным выводам судебно-медицинского эксперта, видимых следов насилия на теле покойного нет, а вещи и деньги из квартиры брата погибшего мэра не исчезли. Два месяца назад, 15 августа мэра Кривого Рога Константин Павлова нашли мертвым с огнестрельным ранением на пороге собственного дома. Следователи уже отвергли версию убийства мэра, ведь тот был в доме один, а экспертизы подтвердили, что это было именно самоубийство. Теперь в ванной комнате своей же квартиры находят мертвым его родного брата, Андрея Павлова. Неужели брат не выдержал потери и пошел по пути своего родственника? Сейчас у следствия несколько версий случившегося. Какие узнавал Олег Ермолинский.

Родного брата погибшего мэра Кривого Рога нашли мертвым в собственной квартире
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Родного брата погибшего мэра Кривого Рога нашли мертвым в собственной квартире.

Тело обнаружил друг, которому тот накануне жаловался на плохое самочувствие.

Мужчина даже не пошел на работу, потому что якобы ему было плохо. Также по теме: Гибель мэра Кривого Рога Константин Павлова - все подробности

И по предварительным выводам судебно-медицинского эксперта, видимых следов насилия на теле покойного нет, а вещи и деньги из квартиры брата погибшего мэра не исчезли.

Два месяца назад, 15 августа мэра Кривого Рога Константин Павлова нашли мертвым с огнестрельным ранением на пороге собственного дома.

Следователи уже отвергли версию убийства мэра, ведь тот был в доме один, а экспертизы подтвердили, что это было именно самоубийство.

Теперь в ванной комнате своей же квартиры находят мертвым его родного брата, Андрея Павлова.

Неужели брат не выдержал потери и пошел по пути своего родственника?

Сейчас у следствия несколько версий случившегося.

Какие узнавал Олег Ермолинский.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Родного брата погибшего мэра Кривого Рога нашли мертвым в собственной квартире / 19.10.2021 20:03
19.10.2021 20:03

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