Родного брата погибшего мэра Кривого Рога нашли мертвым в собственной квартире.

Тело обнаружил друг, которому тот накануне жаловался на плохое самочувствие.

Мужчина даже не пошел на работу, потому что якобы ему было плохо. Также по теме: Гибель мэра Кривого Рога Константин Павлова - все подробности

И по предварительным выводам судебно-медицинского эксперта, видимых следов насилия на теле покойного нет, а вещи и деньги из квартиры брата погибшего мэра не исчезли.

Два месяца назад, 15 августа мэра Кривого Рога Константин Павлова нашли мертвым с огнестрельным ранением на пороге собственного дома.

Следователи уже отвергли версию убийства мэра, ведь тот был в доме один, а экспертизы подтвердили, что это было именно самоубийство.

Теперь в ванной комнате своей же квартиры находят мертвым его родного брата, Андрея Павлова.

Неужели брат не выдержал потери и пошел по пути своего родственника?

Сейчас у следствия несколько версий случившегося.

Какие узнавал Олег Ермолинский.