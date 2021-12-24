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Video: За добро – топором по голове. 32-летний мужчина убил хозяйку в Харьковской области

За добро – топором по голове. Невероятно ужасное убийство на Харьковщине. 73-летнюю пенсионерку уже несколько дней не видели соседи, не выходила она на связь даже с внуками. И когда они примчались, ужаснулись от увиденного.[read_more_news] Женщина лежала в луже крови с разбитой головой. Кто совершил это зверство – оперативники поняли буквально сразу. Вот только душегуб уже и след запал. Он прибег к хитрым мерам конспирации. Оставалось только ждать, когда он наконец допустит ошибку. Вы будете ошеломлены, когда узнаете цену этого циничного убийства. Как только таких извергов земля носит!

За добро – топором по голове. 32-летний мужчина убил хозяйку в Харьковской области
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За добро – топором по голове.

Невероятно ужасное убийство на Харьковщине.

73-летнюю пенсионерку уже несколько дней не видели соседи, не выходила она на связь даже с внуками.

И когда они примчались, ужаснулись от увиденного. Также по теме: Россияне обманывали доверчивых украинских пенсионеров? Новая схема

Женщина лежала в луже крови с разбитой головой.

Кто совершил это зверство – оперативники поняли буквально сразу.

Вот только душегуб уже и след запал.

Он прибег к хитрым мерам конспирации.

Оставалось только ждать, когда он наконец допустит ошибку.

Вы будете ошеломлены, когда узнаете цену этого циничного убийства.

Как только таких извергов земля носит!

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ICTV / Чрезвычайные новости / За добро – топором по голове. 32-летний мужчина убил хозяйку в Харьковской области / 24.12.2021 20:04
24.12.2021 20:04

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