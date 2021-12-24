За добро – топором по голове. 32-летний мужчина убил хозяйку в Харьковской области

За добро – топором по голове.

Невероятно ужасное убийство на Харьковщине.

73-летнюю пенсионерку уже несколько дней не видели соседи, не выходила она на связь даже с внуками.

И когда они примчались, ужаснулись от увиденного. Также по теме: Россияне обманывали доверчивых украинских пенсионеров? Новая схема

Женщина лежала в луже крови с разбитой головой.

Кто совершил это зверство – оперативники поняли буквально сразу.

Вот только душегуб уже и след запал.

Он прибег к хитрым мерам конспирации.

Оставалось только ждать, когда он наконец допустит ошибку.

Вы будете ошеломлены, когда узнаете цену этого циничного убийства.

Как только таких извергов земля носит!