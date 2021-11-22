Video: С разгона – в цистерну! Адская авария на скоростной Бориспольской трассе

С разгона – в цистерну! На скоростной Бориспольской трассе водитель Форда направил свой автомобиль прямо в многотонку, остановившуюся в правом ряду! От удара легковушка загорелась как спичка![read_more_news] Прямо с людьми в салоне! Кто спасал пострадавших? Что рассказывает водитель автоцистерны? И удалось ли выжить жертвам адской аварии? Александр Храпач был на месте событий.