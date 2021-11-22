seach
ICTV - Разом краще
  • Главная
  • Проекты
  • ТВ-Программа
    04:41Гражданская оборона
    06:30Утро в Большом Городе
    06:45Факты. Информационный выпуск
    06:50Утро в Большом Городе
    07:15Факты. Информационный выпуск
    07:33Утро в Большом Городе
    07:45Факты. Информационный выпуск
    07:50Утро в Большом Городе
    08:45Факты. Информационный выпуск
    09:15Чрезвычайные новости
    Открыть на отдельной странице
  • Видео
  • Онлайн

Video: С разгона – в цистерну! Адская авария на скоростной Бориспольской трассе

С разгона – в цистерну! На скоростной Бориспольской трассе водитель Форда направил свой автомобиль прямо в многотонку, остановившуюся в правом ряду! От удара легковушка загорелась как спичка![read_more_news] Прямо с людьми в салоне! Кто спасал пострадавших? Что рассказывает водитель автоцистерны? И удалось ли выжить жертвам адской аварии? Александр Храпач был на месте событий.

С разгона – в цистерну! Адская авария на скоростной Бориспольской трассе
0 Комментировать

С разгона – в цистерну!

На скоростной Бориспольской трассе водитель Форда направил свой автомобиль прямо в многотонку, остановившуюся в правом ряду!

От удара легковушка загорелась как спичка! Также по теме: Молодежная футбольная команда по дороге домой с матча Шахтер-Реал попала в смертельное ДТП

Прямо с людьми в салоне!

Кто спасал пострадавших?

Что рассказывает водитель автоцистерны?

И удалось ли выжить жертвам адской аварии?

Александр Храпач был на месте событий.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

ICTV / Чрезвычайные новости / С разгона – в цистерну! Адская авария на скоростной Бориспольской трассе / 22.11.2021 20:05
22.11.2021 20:05

Материалы по теме

ЕЩЕ

Топ видео

    Пока нет материалов ...

Мы рекомендуем

Ведущие канала

    Пока нет материалов ...
    Пока нет материалов ...

Смотрите на ICTV


ВВЕРХ
Вверх
    Ще

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь