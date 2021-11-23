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Video: С холодной головой подошел к выполнению своего злого умысла – убийство из-за мести на Львовщине

С холодной головой подошел к выполнению своего злого умысла житель Львовщины. Представьте, изверг готовился к зверской расправе целых три года. Его жертву весь городок знал, как удивительно хорошего человека. Но душегуб затаил на него кровную обиду и замучил несчастного прямо в постели.[read_more_news] А на следующий день – в голове не укладывается – вернулся на место расправы, чтобы спрятать тело в сарае. Еще подсматривал за работой полицейских и даже попытался запутать следы. На кого пытался перевести стрелки? Поймали ли, наконец, настоящего убийцу? Евгения Поликарпова узнала без преувеличения шокирующие подробности.

С холодной головой подошел к выполнению своего злого умысла – убийство из-за мести на Львовщине
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С холодной головой подошел к выполнению своего злого умысла житель Львовщины.

Представьте, изверг готовился к зверской расправе целых три года.

Его жертву весь городок знал, как удивительно хорошего человека.

Но душегуб затаил на него кровную обиду и замучил несчастного прямо в постели. Также по теме: Оскорбленный безумец устроил соседям адскую месть за принудительное лечение

А на следующий день – в голове не укладывается – вернулся на место расправы, чтобы спрятать тело в сарае.

Еще подсматривал за работой полицейских и даже попытался запутать следы.

На кого пытался перевести стрелки?

Поймали ли, наконец, настоящего убийцу?

Евгения Поликарпова узнала без преувеличения шокирующие подробности.

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ICTV / Чрезвычайные новости / С холодной головой подошел к выполнению своего злого умысла – убийство из-за мести на Львовщине / 23.11.2021 19:51
23.11.2021 19:51

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