Ехал в маршрутке с полным рюкзаком сладостей праздновать именины и получил на орехи от водителя — что произошло

В Запорожье водитель маршрутки — полный неадекват, иначе этого урода не назовешь, выгнал из салона старого пенсионера и еще и покалечил, прибив дверями

Несчастный дедушка потерял сознание, потому что получил травму головы. Также по теме: Банда села на хвост элитного перевозчика с миллионами в салоне - лихие 90-е отдыхают

Только представьте, того страшного дня Валентину Ивановичу как раз исполнилось 82 года, и именинник ехал праздновать — с полным гостинцами рюкзаком.

Именно тот рюкзак и стал поперек горла агрессивной вождю!

С каких это пор пассажиры не имеют права перевозить багаж?

Кто такой этот свирепый мерзавец?

Его же выгонят подальше от людей продолжит их возить и издеваться, когда вздумается? Вплоть зло берет