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Video: Приехала к жениху, а попадет в тюрьму! ДТП с неопытной девушкой-водителем в Чугуеве

Простят ли женщине искалеченные дети Она наехала на них, правда, говорит, нечаянно, потому что за жестоким стечением обстоятельств, избегала другого столкновения - с неадекватным велосипедистом. Сногсшибательная авария на Харьковщине. В небольшом городке Чугуеве неопытная водитель, недавно получила права, решила отточить навыки вождения.[read_more_news] Уселась за руль старого ВАЗа будущего свекра. Мгновение и машину фактически на таран лоб в лоб берет водитель двухколесного. Водитель так испугалась, что вывернула руль прямо на обочину, где как раз шла группа школьников. Двое детей оказались под колесами Жигулей. Удалось ли шестиклассникам выжить в той железной мясорубке? Где же велосипедист, который по сути, спровоцировал опасный маневр? Что грозит неискушенному водителю? Шокирующая драма, не укладывается в голове.

Приехала к жениху, а попадет в тюрьму! ДТП с неопытной девушкой-водителем в Чугуеве
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Простят ли женщине искалеченные дети

Она наехала на них, правда, говорит, нечаянно, потому что за жестоким стечением обстоятельств, избегала другого столкновения — с неадекватным велосипедистом.

Сногсшибательная авария на Харьковщине.

В небольшом городке Чугуеве неопытная водитель, недавно получила права, решила отточить навыки вождения. Также по теме: Во Львове водитель троллейбуса не заметила пассажира, закрыла дверь и поволокла беднягу за собой

Уселась за руль старого ВАЗа будущего свекра. Мгновение и машину фактически на таран лоб в лоб берет водитель двухколесного.

Водитель так испугалась, что вывернула руль прямо на обочину, где как раз шла группа школьников.

Двое детей оказались под колесами Жигулей.

Удалось ли шестиклассникам выжить в той железной мясорубке?

Где же велосипедист, который по сути, спровоцировал опасный маневр?

Что грозит неискушенному водителю?

Шокирующая драма, не укладывается в голове.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Приехала к жениху, а попадет в тюрьму! ДТП с неопытной девушкой-водителем в Чугуеве / 07.09.2021 19:53
07.09.2021 19:53

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