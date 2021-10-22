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Video: Европа приходит в себя после урагана Аврора — досталось и Львову

4-ро погибших в Польше, 250000 домов без света во Франции - Европа приходит в себя после урагана Аврора. Досталось на орехи и Львову, и хотя сильный ветер частично коснулся города, бедствия наделал немалого.[read_more_news] Разбитые машины, сорванные крыши, а также разрушена стена в доме. Метеорологи утверждают, что на самом деле, последствия могли бы еще хуже, и от катастрофы столицу Галичины спасло чудо. Наша Евгения Поликарпова воочию увидела то, что наделал ураган, и это без преувеличения впечатляет.

Европа приходит в себя после урагана Аврора — досталось и Львову
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4-ро погибших в Польше, 250000 домов без света во Франции — Европа приходит в себя после урагана Аврора.

Досталось на орехи и Львову, и хотя сильный ветер частично коснулся города, бедствия наделал немалого. Также по теме: В детском саду на детей упала огромная ветка с дерева - инцидент в Кременчуге

Разбитые машины, сорванные крыши, а также разрушена стена в доме.

Метеорологи утверждают, что на самом деле, последствия могли бы еще хуже, и от катастрофы столицу Галичины спасло чудо.

Наша Евгения Поликарпова воочию увидела то, что наделал ураган, и это без преувеличения впечатляет.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Европа приходит в себя после урагана Аврора — досталось и Львову / 22.10.2021 20:03
22.10.2021 20:03

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