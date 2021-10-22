Европа приходит в себя после урагана Аврора — досталось и Львову

4-ро погибших в Польше, 250000 домов без света во Франции — Европа приходит в себя после урагана Аврора.

Досталось на орехи и Львову, и хотя сильный ветер частично коснулся города, бедствия наделал немалого. Также по теме: В детском саду на детей упала огромная ветка с дерева - инцидент в Кременчуге

Разбитые машины, сорванные крыши, а также разрушена стена в доме.

Метеорологи утверждают, что на самом деле, последствия могли бы еще хуже, и от катастрофы столицу Галичины спасло чудо.

Наша Евгения Поликарпова воочию увидела то, что наделал ураган, и это без преувеличения впечатляет.