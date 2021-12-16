Video: ЕС подарил украинским криминалистам оборудование, как в детективных фильмах

Вызывающее убийство или кровавый расстрел, а может наглый разбой? Каждое раскрытое преступление – это их заслуга. Невидимые герои – украинские криминалисты получили пополнение. Европейский союз подарил десять передвижных лабораторий для экспертов. [read_more_news] Микроавтобусы оснащены всем необходимым для раскрываемости преступлений. Маленькие чемоданы с большими возможностями осмотрел и наш Игорь Шумик.