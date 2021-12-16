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Video: ЕС подарил украинским криминалистам оборудование, как в детективных фильмах

Вызывающее убийство или кровавый расстрел, а может наглый разбой? Каждое раскрытое преступление – это их заслуга. Невидимые герои – украинские криминалисты получили пополнение. Европейский союз подарил десять передвижных лабораторий для экспертов. [read_more_news] Микроавтобусы оснащены всем необходимым для раскрываемости преступлений. Маленькие чемоданы с большими возможностями осмотрел и наш Игорь Шумик.

ЕС подарил украинским криминалистам оборудование, как в детективных фильмах
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Вызывающее убийство или кровавый расстрел, а может наглый разбой?

Каждое раскрытое преступление – это их заслуга.

Невидимые герои – украинские криминалисты получили пополнение.

Европейский союз подарил десять передвижных лабораторий для экспертов. Также по теме: Вся правда о Голосеевском стрелке Иване Мартынюке

Микроавтобусы оснащены всем необходимым для раскрываемости преступлений.

Маленькие чемоданы с большими возможностями осмотрел и наш Игорь Шумик.

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ICTV / Чрезвычайные новости / ЕС подарил украинским криминалистам оборудование, как в детективных фильмах / 16.12.2021 19:23
16.12.2021 19:23

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