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Video: Если любить, то королеву, если красть, то миллион! Настоящий парад преступников-неудачников

Если любить, то королеву, если красть, то миллион! Пожалуй, с таким девизом по жизни шли двое приятелей-одесситов. Хотя давно уже каждый из них разменял пятый десяток, о спокойной жизни и не думали - разъезжали по стране и промышляли воровством. Финальной для них стала гастроль на Киевщине. [read_more_news] А в самой Одессе тем временем активно орудовали бандиты другого профиля - квартирные воры. Были уверены - раз сорвали куш, набрав в чужом доме драгоценностей, денег и техники. Но вот - не иначе как воровская удача от некоторых отвернулась. Настоящий парад преступников неудачников.

Если любить, то королеву, если красть, то миллион! Настоящий парад преступников-неудачников
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Если любить, то королеву, если красть, то миллион!

Пожалуй, с таким девизом по жизни шли двое приятелей-одесситов.

Хотя давно уже каждый из них разменял пятый десяток, о спокойной жизни и не думали — разъезжали по стране и промышляли воровством.

Финальной для них стала гастроль на Киевщине.  Также по теме: Маленькие киевляне стали героями боевика и провели мастер класс с ловли грабителей

А в самой Одессе тем временем активно орудовали бандиты другого профиля — квартирные воры.

Были уверены — раз сорвали куш, набрав в чужом доме драгоценностей, денег и техники.

Но вот — не иначе как воровская удача от некоторых отвернулась.

Настоящий парад преступников неудачников.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Если любить, то королеву, если красть, то миллион! Настоящий парад преступников-неудачников / 15.09.2021 20:19
15.09.2021 20:19

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