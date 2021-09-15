Video: Если любить, то королеву, если красть, то миллион! Настоящий парад преступников-неудачников

Если любить, то королеву, если красть, то миллион! Пожалуй, с таким девизом по жизни шли двое приятелей-одесситов. Хотя давно уже каждый из них разменял пятый десяток, о спокойной жизни и не думали - разъезжали по стране и промышляли воровством. Финальной для них стала гастроль на Киевщине. [read_more_news] А в самой Одессе тем временем активно орудовали бандиты другого профиля - квартирные воры. Были уверены - раз сорвали куш, набрав в чужом доме драгоценностей, денег и техники. Но вот - не иначе как воровская удача от некоторых отвернулась. Настоящий парад преступников неудачников.