Если любить, то королеву, если красть, то миллион! Настоящий парад преступников-неудачников

Замучили до смерти! На Львовщине поймали извергов, которые убили 62-летнего мужчину
У Києві пенсіонерка розсекретила грабіжника, який прикинувся електриком
На Херсонщині затримали грабіжників-наркоманів
Зв’язали та катували електрошокером матір двох дітей — напад грабіжників на Полтавщині
На Житомирщині правоохоронці затримали групу грабіжників-гастролерів
Київські копи затримали двох бандитів, які кілька годин безжально катували родину заради грошей
В Одесі затримано організовану групу «ввічливих» грабіжників
У Черкасах онук організував напад на власних дідуся та бабусю