Video: Как внимательную 95-летнюю бабушку обвели вокруг пальца аферисты на Николаевщине

Сколько ни говори и не предупреждай, все равно очень много доверчивых людей. И недоверчивых мошенники иногда умудряются обмануть - как будто отключаются мозги, и делаешь какое-то безумие. Две тысячи долларов отдала аферистам летняя бабушка, которой - на секундочку - до девяносто пять лет! Как они ее развели? Смотрите и не повторяйте чужих ошибок!