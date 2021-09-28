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Video: Как внимательную 95-летнюю бабушку обвели вокруг пальца аферисты на Николаевщине

Сколько ни говори и не предупреждай, все равно очень много доверчивых людей. И недоверчивых мошенники иногда умудряются обмануть - как будто отключаются мозги, и делаешь какое-то безумие. Две тысячи долларов отдала аферистам летняя бабушка, которой - на секундочку - до девяносто пять лет! Как они ее развели? Смотрите и не повторяйте чужих ошибок!

Как внимательную 95-летнюю бабушку обвели вокруг пальца аферисты на Николаевщине
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Сколько ни говори и не предупреждай, все равно очень много доверчивых людей.

И недоверчивых мошенники иногда умудряются обмануть — как будто отключаются мозги, и делаешь какое-то безумие.

Две тысячи долларов отдала аферистам летняя бабушка, которой — на секундочку — до девяносто пять лет!

Как они ее развели?

Смотрите и не повторяйте чужих ошибок!

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ICTV / Чрезвычайные новости / Как внимательную 95-летнюю бабушку обвели вокруг пальца аферисты на Николаевщине / 28.09.2021 20:36
28.09.2021 20:36

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