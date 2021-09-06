Как после неудачной ночи с двумя жрицами любви дальнобойщик слетел с катушек и пустил себе пулю в шею

Ограбил и избил двух проституток, закрылся в квартире и пустил себе пулю — просто в шею.

Взрывной переполох в Днепре.

Там жителям высотки пришлось вызвать целый отряд спецназовцев, чтобы угомонить вооруженного соседа-дальнобойщика. Также по теме: Копы уложили жриц любви на пол в самый пикантный момент - в Киеве облава на бордели

Ибо после пьяных и явно неудачных развлечений с двумя жрицами любви буквально слетел с катушек, достал охотничий обрез и угрожал расстрелом.

А как только спецназовцы начали подниматься в квартиру — прозвучал выстрел.

Что же увидели, когда выбили дверь?

Наши журналисты знают все подробности.