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Video: Как после неудачной ночи с двумя жрицами любви дальнобойщик слетел с катушек и пустил себе пулю в шею

Ограбил и избил двух проституток, закрылся в квартире и пустил себе пулю - просто в шею. Взрывной переполох в Днепре. Там жителям высотки пришлось вызвать целый отряд спецназовцев, чтобы угомонить вооруженного соседа-дальнобойщика. [read_more_news] Ибо после пьяных и явно неудачных развлечений  с двумя жрицами любви буквально слетел с катушек, достал охотничий обрез и угрожал расстрелом. А как только спецназовцы начали подниматься в квартиру - прозвучал выстрел. Что же увидели, когда выбили дверь? Наши журналисты знают все подробности.

Как после неудачной ночи с двумя жрицами любви дальнобойщик слетел с катушек и пустил себе пулю в шею
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Ограбил и избил двух проституток, закрылся в квартире и пустил себе пулю — просто в шею.

Взрывной переполох в Днепре.

Там жителям высотки пришлось вызвать целый отряд спецназовцев, чтобы угомонить вооруженного соседа-дальнобойщика. Также по теме: Копы уложили жриц любви на пол в самый пикантный момент - в Киеве облава на бордели

Ибо после пьяных и явно неудачных развлечений  с двумя жрицами любви буквально слетел с катушек, достал охотничий обрез и угрожал расстрелом.

А как только спецназовцы начали подниматься в квартиру — прозвучал выстрел.

Что же увидели, когда выбили дверь?

Наши журналисты знают все подробности.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Как после неудачной ночи с двумя жрицами любви дальнобойщик слетел с катушек и пустил себе пулю в шею / 06.09.2021 20:03
06.09.2021 20:03

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