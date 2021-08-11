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Video: Как обыск табачной фабрики в Желтых Водах превратился в криминальный фильм

На Днепропетровщине обыски на частном предприятии чуть ли не парализовали жизнь целого города. Несколько сотен человек блокировали перекресток, бросали так называемые «ежи» на дороги, повреждая шины автомобилей и просто не пропускали правоохранителей к месту, где должны работать правоохранительные органы.[read_more_news] А все потому, что на местной табачной фабрике фискалы проводили обыски! Мало не дошло до настоящего штурма - со спецподразделением КОРД! А вишенкой на торте этой истории стало появление настоящего военного танка! Такое даже в голове не укладывается.

Как обыск табачной фабрики в Желтых Водах превратился в криминальный фильм
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На Днепропетровщине обыски на частном предприятии чуть ли не парализовали жизнь целого города.

Несколько сотен человек блокировали перекресток, бросали так называемые «ежи» на дороги, повреждая шины автомобилей и просто не пропускали правоохранителей к месту, где должны работать правоохранительные органы. Также по теме: Обыски у наркоторговцев в Винницкой области - копы похвастались уловом

А все потому, что на местной табачной фабрике фискалы проводили обыски!

Мало не дошло до настоящего штурма — со спецподразделением КОРД!

А вишенкой на торте этой истории стало появление настоящего военного танка!

Такое даже в голове не укладывается.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Как обыск табачной фабрики в Желтых Водах превратился в криминальный фильм / 11.08.2021 20:17
11.08.2021 20:17

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