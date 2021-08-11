Video: Как обыск табачной фабрики в Желтых Водах превратился в криминальный фильм
На Днепропетровщине обыски на частном предприятии чуть ли не парализовали жизнь целого города.
Несколько сотен человек блокировали перекресток, бросали так называемые «ежи» на дороги, повреждая шины автомобилей и просто не пропускали правоохранителей к месту, где должны работать правоохранительные органы.[read_more_news]
А все потому, что на местной табачной фабрике фискалы проводили обыски!
Мало не дошло до настоящего штурма - со спецподразделением КОРД!
А вишенкой на торте этой истории стало появление настоящего военного танка!
Такое даже в голове не укладывается.
Как обыск табачной фабрики в Желтых Водах превратился в криминальный фильм