Как накачанные бандой клофелинщиков жертвы становились легкой добычей

Более полугода по столице шныряла настоящая преступная банда — разгуливали в разных районах, чаще всего в центре, действовали молниеносно, а по себе оставляли без сознания, разобранных до нитки, жертв.

Так называемые клофелинщики, которые днем ​​– неприметные бизнесмены, строители, менеджеры и слесари, а когда темнело, обращались на жестоких преступников. Также по теме: Таксист угощает кофе - бегите! Как работает банда клофелинщиков

Не гнушались ничем, у беспомощных опоённых людей отбирали все — от телефонов и денег, до обычных сумок.

И самое страшное, что не все жертвы встречи с извергами пережили.

Поймали ли этих мерзавцев?

Наши журналисты слышали их признание в суде – на голову не налезают.