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Video: Как накачанные бандой клофелинщиков жертвы становились легкой добычей

Более полугода по столице шныряла настоящая преступная банда - разгуливали в разных районах, чаще всего в центре, действовали молниеносно, а по себе оставляли без сознания, разобранных до нитки, жертв. Так называемые клофелинщики, которые днем ​​– неприметные бизнесмены, строители, менеджеры и слесари, а когда темнело, обращались на жестоких преступников. [read_more_news] Не гнушались ничем, у беспомощных опоённых людей отбирали все - от телефонов и денег, до обычных сумок. И самое страшное, что не все жертвы встречи с извергами пережили. Поймали ли этих мерзавцев? Наши журналисты слышали их признание в суде – на голову не налезают.

Как накачанные бандой клофелинщиков жертвы становились легкой добычей
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Более полугода по столице шныряла настоящая преступная банда — разгуливали в разных районах, чаще всего в центре, действовали молниеносно, а по себе оставляли без сознания, разобранных до нитки, жертв.

Так называемые клофелинщики, которые днем ​​– неприметные бизнесмены, строители, менеджеры и слесари, а когда темнело, обращались на жестоких преступников. Также по теме: Таксист угощает кофе - бегите! Как работает банда клофелинщиков

Не гнушались ничем, у беспомощных опоённых людей отбирали все — от телефонов и денег, до обычных сумок.

И самое страшное, что не все жертвы встречи с извергами пережили.

Поймали ли этих мерзавцев?

Наши журналисты слышали их признание в суде – на голову не налезают.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Как накачанные бандой клофелинщиков жертвы становились легкой добычей / 27.10.2021 20:20
27.10.2021 20:20

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