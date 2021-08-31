seach
ICTV - Разом краще

Video: Как масштабная плантация конопли зрелая в Кривом Роге — ТОП новостей о наркоторговле в Украине

Мотивы этих дельцов - ясные как день. Бизнесмены из Кривого Рога бесстрашно засадили кустами здоровенные теплицы, их просто невозможно не заметить.[read_more_news] А их киевские «коллеги» обустраивают свои огороды с травой подальше от столицы, но и там их находят полицейские. Профессионально оснащены комнаты, где выращивают запрещенное зелье, добра там было аж на миллион. Впрочем, некоторые настолько боятся наказания, что сдают своих подельников на раз-два.

Как масштабная плантация конопли зрелая в Кривом Роге — ТОП новостей о наркоторговле в Украине
0 Комментировать

Мотивы этих дельцов — ясные как день.

Бизнесмены из Кривого Рога бесстрашно засадили кустами здоровенные теплицы, их просто невозможно не заметить. Также по теме: 11-летний мальчик за рулем вез пьяного отца домой и погиб - ТОП ДТП от Чрезвычайных новостей

А их киевские «коллеги» обустраивают свои огороды с травой подальше от столицы, но и там их находят полицейские.

Профессионально оснащены комнаты, где выращивают запрещенное зелье, добра там было аж на миллион.

Впрочем, некоторые настолько боятся наказания, что сдают своих подельников на раз-два.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

ICTV / Чрезвычайные новости / Как масштабная плантация конопли зрелая в Кривом Роге — ТОП новостей о наркоторговле в Украине / 31.08.2021 20:20
31.08.2021 20:20

Материалы по теме

ЕЩЕ

Топ видео

    Пока нет материалов ...

Мы рекомендуем

Ведущие канала

    Пока нет материалов ...
    Пока нет материалов ...

Смотрите на ICTV


ВВЕРХ
Вверх
    Ще

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь