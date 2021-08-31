Как масштабная плантация конопли зрелая в Кривом Роге — ТОП новостей о наркоторговле в Украине

Мотивы этих дельцов — ясные как день.

Бизнесмены из Кривого Рога бесстрашно засадили кустами здоровенные теплицы, их просто невозможно не заметить. Также по теме: 11-летний мальчик за рулем вез пьяного отца домой и погиб - ТОП ДТП от Чрезвычайных новостей

А их киевские «коллеги» обустраивают свои огороды с травой подальше от столицы, но и там их находят полицейские.

Профессионально оснащены комнаты, где выращивают запрещенное зелье, добра там было аж на миллион.

Впрочем, некоторые настолько боятся наказания, что сдают своих подельников на раз-два.