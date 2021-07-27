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Video: Как врача не удовлетворила зарплата и он переквалифицировался в наркодилера

В центре Ямполя Винницкой области правоохранители провернули спецоперацию и с поличным задержали наркоторговца. И лишь представьте, преступником оказался бывший врач. Зарплаты медика оказалось мало, поэтому мужчина решил заняться криминальным бизнесом.

Как врача не удовлетворила зарплата и он переквалифицировался в наркодилера
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В центре Ямполя Винницкой области правоохранители провернули спецоперацию и с поличным задержали наркоторговца.

И лишь представьте, преступником оказался бывший врач.

Зарплаты медика оказалось мало, поэтому мужчина решил заняться криминальным бизнесом.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Как врача не удовлетворила зарплата и он переквалифицировался в наркодилера / 27.07.2021 20:13
27.07.2021 20:13

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