Video: Как врача не удовлетворила зарплата и он переквалифицировался в наркодилера В центре Ямполя Винницкой области правоохранители провернули спецоперацию и с поличным задержали наркоторговца. И лишь представьте, преступником оказался бывший врач. Зарплаты медика оказалось мало, поэтому мужчина решил заняться криминальным бизнесом.

Как врача не удовлетворила зарплата и он переквалифицировался в наркодилера 0 В центре Ямполя Винницкой области правоохранители провернули спецоперацию и с поличным задержали наркоторговца. И лишь представьте, преступником оказался бывший врач. Зарплаты медика оказалось мало, поэтому мужчина решил заняться криминальным бизнесом. Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. ICTV / Чрезвычайные новости / Как врача не удовлетворила зарплата и он переквалифицировался в наркодилера