Как кума и тезку втянули в драматический любовный треугольник и засадили нож в спину

Эта жертва чудо, что выжила.

И кто бы мог подумать, что обычный мужской разговор может закончиться кровопролитием?

Именно так и произошло на Винниччине. Также по теме: Горой за друга! В Ровно мужчина устроил резню ради мести

Мужчина поехал вступиться за своего товарища, а в награду и нож в спину вместо него получил.

Как думаете, почему?

Не поверите никогда — через свое имя.

А как сюда еще и женщина приплелась, смотрите в сюжете.