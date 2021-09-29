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Video: Как кума и тезку втянули в драматический любовный треугольник и засадили нож в спину

Эта жертва чудо, что выжила. И кто бы мог подумать, что обычный мужской разговор может закончиться кровопролитием? Именно так и произошло на Винниччине. [read_more_news] Мужчина поехал вступиться за своего товарища, а в награду и нож в спину вместо него получил. Как думаете, почему? Не поверите никогда - через свое имя. А как сюда еще и женщина приплелась, смотрите в сюжете.

Как кума и тезку втянули в драматический любовный треугольник и засадили нож в спину
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Эта жертва чудо, что выжила.

И кто бы мог подумать, что обычный мужской разговор может закончиться кровопролитием?

Именно так и произошло на Винниччине. Также по теме: Горой за друга! В Ровно мужчина устроил резню ради мести

Мужчина поехал вступиться за своего товарища, а в награду и нож в спину вместо него получил.

Как думаете, почему?

Не поверите никогда — через свое имя.

А как сюда еще и женщина приплелась, смотрите в сюжете.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Как кума и тезку втянули в драматический любовный треугольник и засадили нож в спину / 29.09.2021 20:01
29.09.2021 20:01

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