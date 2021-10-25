Как пользоваться пистолетом — показала чемпионка по стрельбе мирового масштаба

Сын во время разборок на дискотеке подстрелил собственных родителей
Вместо честно заработанных — порция дроби? Бизнесмен рассчитался с рабочими выстрелами в спину
Вся правда о Голосеевском стрелке Иване Мартынюке
Защищал квартиру ценой собственной свободы — стрельба в центре Киева
Перестрелка в Вышгороде — разборки напомнили ожесточенные 90-е
Расстрел в кафе — все о криминальных хрониках Запорожья
Алковечеринка в парке превратилась в кровавую баню — стрельба на Херсонщине
В Киеве снайпер стрелял в военнослужащих