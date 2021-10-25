Как пользоваться пистолетом — показала чемпионка по стрельбе мирового масштаба

Следующие персонажи сюжета точно не рассчитывают на помощь правоохранителей, поскольку умеют и знают, как защититься самостоятельно.

Согласитесь, что чувствуешь себя в темных переулках уверенно, если знает к примеру, как пользоваться пистолетом. [Read_more_news]

Но оружие это совсем вам не игрушка и ею надо уметь пользоваться умело.

Поэтому украинские владельцы оружия встретились на стрелковом фестивале.

Совершенствовали навыки и учились, потому что есть возможность посмотреть и перенять опыт у чемпионки по стрельбе не только украинского, но и мирового масштаба.