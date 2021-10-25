seach
ICTV - Разом краще

Video: Как пользоваться пистолетом — показала чемпионка по стрельбе мирового масштаба

Следующие персонажи сюжета точно не рассчитывают на помощь правоохранителей, поскольку умеют и знают, как защититься самостоятельно. Согласитесь, что чувствуешь себя в темных переулках уверенно, если знает к примеру, как пользоваться пистолетом. [Read_more_news] Но оружие это совсем вам не игрушка и ею надо уметь пользоваться умело. Поэтому украинские владельцы оружия встретились на стрелковом фестивале. Совершенствовали навыки и учились, потому что есть возможность посмотреть и перенять опыт у чемпионки по стрельбе не только украинского, но и мирового масштаба.

Как пользоваться пистолетом — показала чемпионка по стрельбе мирового масштаба
0 Комментировать

Следующие персонажи сюжета точно не рассчитывают на помощь правоохранителей, поскольку умеют и знают, как защититься самостоятельно.

Согласитесь, что чувствуешь себя в темных переулках уверенно, если знает к примеру, как пользоваться пистолетом. [Read_more_news]

Но оружие это совсем вам не игрушка и ею надо уметь пользоваться умело.

Поэтому украинские владельцы оружия встретились на стрелковом фестивале.

Совершенствовали навыки и учились, потому что есть возможность посмотреть и перенять опыт у чемпионки по стрельбе не только украинского, но и мирового масштаба.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

ICTV / Чрезвычайные новости / Как пользоваться пистолетом — показала чемпионка по стрельбе мирового масштаба / 25.10.2021 20:18
25.10.2021 20:18

Материалы по теме

ЕЩЕ

Топ видео

    Пока нет материалов ...

Мы рекомендуем

Ведущие канала

    Пока нет материалов ...
    Пока нет материалов ...

Смотрите на ICTV


ВВЕРХ
Вверх
    Ще

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь