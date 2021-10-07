Video: Как джентльмены удачи ограбили ночью детсад и покурили в кабинете заведующей

В Черкасской области обокрали детский сад. Воры незаметно пробрались в здание на выходных, когда внутри никого не было. Вынесли почти всю бытовую технику. Работали, не спеша. Потому что успели и перекурить в кабинете завуча, и отпечатки своих убрать.