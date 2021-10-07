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Video: Как джентльмены удачи ограбили ночью детсад и покурили в кабинете заведующей

В Черкасской области обокрали детский сад. Воры незаметно пробрались в здание на выходных, когда внутри никого не было. Вынесли почти всю бытовую технику. Работали, не спеша. Потому  что успели и перекурить в кабинете завуча, и отпечатки своих убрать.

Как джентльмены удачи ограбили ночью детсад и покурили в кабинете заведующей
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В Черкасской области обокрали детский сад.

Воры незаметно пробрались в здание на выходных, когда внутри никого не было.

Вынесли почти всю бытовую технику.

Работали, не спеша.

Потому  что успели и перекурить в кабинете завуча, и отпечатки своих убрать.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Как джентльмены удачи ограбили ночью детсад и покурили в кабинете заведующей / 07.10.2021 20:29
07.10.2021 20:29

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