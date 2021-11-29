Как две продавщицы отразили разбойное нападение, сохранили выручку и передали преступницу полиции

В Винницкой области владельцы магазина могут реально порадоваться, что взяли на работу именно тех продавцов!

Потому что две работницы не только отразили разбойное нападение и сохранили выручку, но и передали преступника полиции.

Больше всего отличилась именно одна женщина. Также по теме: Масштабный пожар в Днепре – впечатляющие признания и ошеломляющие кадры спасения

Потому что это ей ошалевшая посетительница угрожала ножом и требовала деньги, когда напарница вышла в подсобное помещение.

Продавщица, впрочем, не испугалась.

Деньги не отдала и еще и смогла организовать эффективное сопротивление.

Хотя на самом деле она серьезно рисковала при этом собственной жизнью!

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