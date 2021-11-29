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Video: Как две продавщицы отразили разбойное нападение, сохранили выручку и передали преступницу полиции

В Винницкой области владельцы магазина могут реально порадоваться, что взяли на работу именно тех продавцов! Потому что две работницы не только отразили разбойное нападение и сохранили выручку, но и передали преступника полиции. Больше всего отличилась именно одна женщина. [read_more_news] Потому что это ей ошалевшая посетительница угрожала ножом и требовала деньги, когда напарница вышла в подсобное помещение. Продавщица, впрочем, не испугалась. Деньги не отдала и еще и смогла организовать эффективное сопротивление. Хотя на самом деле она серьезно рисковала при этом собственной жизнью! Мы покажем вам эксклюзивное видео, и вы все увидите своими глазами!

Как две продавщицы отразили разбойное нападение, сохранили выручку и передали преступницу полиции
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В Винницкой области владельцы магазина могут реально порадоваться, что взяли на работу именно тех продавцов!

Потому что две работницы не только отразили разбойное нападение и сохранили выручку, но и передали преступника полиции.

Больше всего отличилась именно одна женщина. Также по теме: Масштабный пожар в Днепре – впечатляющие признания и ошеломляющие кадры спасения

Потому что это ей ошалевшая посетительница угрожала ножом и требовала деньги, когда напарница вышла в подсобное помещение.

Продавщица, впрочем, не испугалась.

Деньги не отдала и еще и смогла организовать эффективное сопротивление.

Хотя на самом деле она серьезно рисковала при этом собственной жизнью!

Мы покажем вам эксклюзивное видео, и вы все увидите своими глазами!

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ICTV / Чрезвычайные новости / Как две продавщицы отразили разбойное нападение, сохранили выручку и передали преступницу полиции / 29.11.2021 19:48
29.11.2021 19:48

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