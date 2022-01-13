Как добросовестная воровка чистосердечно сдалась в руки авторитетного участкового на Харьковщине

Вместо священника – каялась в грехах участковому офицеру общины.

Ибо заела совесть.

Не иначе, как чудо, можно назвать эту историю, случившуюся на Харьковщине.

Представьте, сразу после новогодних праздников к участковому офицеру Малиновской общины пришла женщина, чтобы признаться в преступлении.

Мол, на днях зашла в дом односельчанина, потому что было не закрыто, украла там несколько рулонов новеньких обоев, банку с клеем и компьютерный стул.

Все это добро поменяла на водку, а вот теперь раз и навсегда решило кардинально изменить свою жизнь.

Завязать с водкой и устроиться на работу.

Правоохранитель поначалу не поверил этим рассказам. Также по теме: Годами скрывал страшное преступление и не выдержал! Мужчина пришел с повинной к копам в Виннице

Ибо с заявлением об исчезновении вещей в полицию никто не обращался.

А когда бросился проверять информацию — и сам обалдел.

Это оказалось правдой.

Что же будет с добросовестной подозреваемой?

Готова ли она ответить за свой поступок перед законом?

Уверяет: отродясь бы не решилась прийти с признанием, если бы не их участковый.

Мол, он страж с большой буквы и в первую очередь стыдно перед ним. Представляете!

В чем же секрет этого полицейского?

И почему, в отличие от других коллег, преступники к нему приходят сами?