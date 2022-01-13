Video: Как добросовестная воровка чистосердечно сдалась в руки авторитетного участкового на Харьковщине
Вместо священника – каялась в грехах участковому офицеру общины.
Ибо заела совесть.
Не иначе, как чудо, можно назвать эту историю, случившуюся на Харьковщине.
Представьте, сразу после новогодних праздников к участковому офицеру Малиновской общины пришла женщина, чтобы признаться в преступлении.
Мол, на днях зашла в дом односельчанина, потому что было не закрыто, украла там несколько рулонов новеньких обоев, банку с клеем и компьютерный стул.
Все это добро поменяла на водку, а вот теперь раз и навсегда решило кардинально изменить свою жизнь.
Завязать с водкой и устроиться на работу.
Правоохранитель поначалу не поверил этим рассказам.[read_more_news]
Ибо с заявлением об исчезновении вещей в полицию никто не обращался.
А когда бросился проверять информацию - и сам обалдел.
Это оказалось правдой.
Что же будет с добросовестной подозреваемой?
Готова ли она ответить за свой поступок перед законом?
Уверяет: отродясь бы не решилась прийти с признанием, если бы не их участковый.
Мол, он страж с большой буквы и в первую очередь стыдно перед ним. Представляете!
В чем же секрет этого полицейского?
И почему, в отличие от других коллег, преступники к нему приходят сами?
Как добросовестная воровка чистосердечно сдалась в руки авторитетного участкового на Харьковщине