seach
ICTV - Разом краще
  • Главная
  • Проекты
  • ТВ-Программа
    04:37Гражданская оборона
    06:30Утро в Большом Городе
    06:45Факты. Информационный выпуск
    06:50Утро в Большом Городе
    07:15Факты. Информационный выпуск
    07:32Утро в Большом Городе
    07:45Факты. Информационный выпуск
    07:50Утро в Большом Городе
    08:45Факты. Информационный выпуск
    09:15Чрезвычайные новости
    Открыть на отдельной странице
  • Видео
  • Онлайн

Video: Как добросовестная воровка чистосердечно сдалась в руки авторитетного участкового на Харьковщине

Вместо священника – каялась в грехах участковому офицеру общины. Ибо заела совесть. Не иначе, как чудо, можно назвать эту историю, случившуюся на Харьковщине. Представьте, сразу после новогодних праздников к участковому офицеру Малиновской общины пришла женщина, чтобы признаться в преступлении. Мол, на днях зашла в дом односельчанина, потому что было не закрыто, украла там несколько рулонов новеньких обоев, банку с клеем и компьютерный стул. Все это добро поменяла на водку, а вот теперь раз и навсегда решило кардинально изменить свою жизнь. Завязать с водкой и устроиться на работу. Правоохранитель поначалу не поверил этим рассказам.[read_more_news] Ибо с заявлением об исчезновении вещей в полицию никто не обращался. А когда бросился проверять информацию - и сам обалдел. Это оказалось правдой. Что же будет с добросовестной подозреваемой? Готова ли она ответить за свой поступок перед законом? Уверяет: отродясь бы не решилась прийти с признанием, если бы не их участковый. Мол, он страж с большой буквы и в первую очередь стыдно перед ним. Представляете! В чем же секрет этого полицейского? И почему, в отличие от других коллег, преступники к нему приходят сами?

Как добросовестная воровка чистосердечно сдалась в руки авторитетного участкового на Харьковщине
0 Комментировать

Вместо священника – каялась в грехах участковому офицеру общины.

Ибо заела совесть.

Не иначе, как чудо, можно назвать эту историю, случившуюся на Харьковщине.

Представьте, сразу после новогодних праздников к участковому офицеру Малиновской общины пришла женщина, чтобы признаться в преступлении.

Мол, на днях зашла в дом односельчанина, потому что было не закрыто, украла там несколько рулонов новеньких обоев, банку с клеем и компьютерный стул.

Все это добро поменяла на водку, а вот теперь раз и навсегда решило кардинально изменить свою жизнь.

Завязать с водкой и устроиться на работу.

Правоохранитель поначалу не поверил этим рассказам. Также по теме: Годами скрывал страшное преступление и не выдержал! Мужчина пришел с повинной к копам в Виннице

Ибо с заявлением об исчезновении вещей в полицию никто не обращался.

А когда бросился проверять информацию — и сам обалдел.

Это оказалось правдой.

Что же будет с добросовестной подозреваемой?

Готова ли она ответить за свой поступок перед законом?

Уверяет: отродясь бы не решилась прийти с признанием, если бы не их участковый.

Мол, он страж с большой буквы и в первую очередь стыдно перед ним. Представляете!

В чем же секрет этого полицейского?

И почему, в отличие от других коллег, преступники к нему приходят сами?

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

ICTV / Чрезвычайные новости / Как добросовестная воровка чистосердечно сдалась в руки авторитетного участкового на Харьковщине / 13.01.2022 20:25
13.01.2022 20:25

Материалы по теме

ЕЩЕ

Топ видео

    Пока нет материалов ...

Мы рекомендуем

Ведущие канала

    Пока нет материалов ...
    Пока нет материалов ...

Смотрите на ICTV


ВВЕРХ
Вверх
    Ще

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь