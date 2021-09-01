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Video: Благородные разбойники оставили экспедитора в живых после ограбления

Они тщательно готовились к преступлению и все равно попались. В Винницкой области задержали целую группу разбойников, которые ночью напали на водителя-экспедитора и похитили из его автомобиля более 200 000 гривен. Среди нападавших был даже несовершеннолетний. [read_more_news] Кто же организовал преступный квартет и пережил ли нападение водитель? Смотрите и будьте крайне внимательны, если ваша работа связана с деньгами.

Благородные разбойники оставили экспедитора в живых после ограбления
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Они тщательно готовились к преступлению и все равно попались.

В Винницкой области задержали целую группу разбойников, которые ночью напали на водителя-экспедитора и похитили из его автомобиля более 200 000 гривен.

Среди нападавших был даже несовершеннолетний. Также по теме: Киевская банда во главе с иностранцем использовала красивых девушек для заманивания клиентов

Кто же организовал преступный квартет и пережил ли нападение водитель?

Смотрите и будьте крайне внимательны, если ваша работа связана с деньгами.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Благородные разбойники оставили экспедитора в живых после ограбления / 01.09.2021 19:56
01.09.2021 19:56

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