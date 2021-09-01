Благородные разбойники оставили экспедитора в живых после ограбления

Они тщательно готовились к преступлению и все равно попались.

В Винницкой области задержали целую группу разбойников, которые ночью напали на водителя-экспедитора и похитили из его автомобиля более 200 000 гривен.

Среди нападавших был даже несовершеннолетний. Также по теме: Киевская банда во главе с иностранцем использовала красивых девушек для заманивания клиентов

Кто же организовал преступный квартет и пережил ли нападение водитель?

Смотрите и будьте крайне внимательны, если ваша работа связана с деньгами.