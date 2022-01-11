Как бесстрашный рыцарь бросился на защиту незнакомки и поплатился жизнью – убийство в Киеве

Как бесстрашный рыцарь бросился на защиту незнакомки и поплатился своей жизнью.

В Киеве парень погиб прямо посреди улицы на глазах шокированных очевидцев.

Поздним вечером молодой человек увидел, как возле автобусной остановки мужчина лупит женщину, сделал агрессору замечание, а уже через мгновение упал как подкошенный. Также по теме: Подвез попутчика и поплатился жизнью - смерть молодого отца на дороге

Испуганные свидетели вызвали полицию и скорую.

Но когда они примчались, отчаянный защитник уже был мертв, а за нападающим и его хрупкой жертвой и след остыл.

Неужели и женщина не смогла вырваться из лап кровавого зверя?

Сыграла ли она в этой трагедии совсем другую, роковую роль?

Дикость, которая в голове не укладывается.