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Video: Как 4-летние братья-близнецы сбежали из дома посреди ночи навстречу приключениям

Перелезли через забор и пошли в магазин за роботом. В селе под Киевом двое 4-летних братьев чуть не довели их маму до сердечного приступа. Среди ночи мальчики потихоньку выскользнули из дома и вышли прямо на дорогу.[read_more_news] К счастью, малых путешественников не задело авто. Их заметили и передали патрульным. А дальше начался настоящий квест по поиску дома, из которого они и скрылись. Ведь они все же успели отойти от семейного гнезда на сотни метров.

Как 4-летние братья-близнецы сбежали из дома посреди ночи навстречу приключениям
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Перелезли через забор и пошли в магазин за роботом.

В селе под Киевом двое 4-летних братьев чуть не довели их маму до сердечного приступа.

Среди ночи мальчики потихоньку выскользнули из дома и вышли прямо на дорогу. Также по теме: Сбежал от копов на тот свет - бегство через балкон восьмого этажа в Харькове

К счастью, малых путешественников не задело авто.

Их заметили и передали патрульным.

А дальше начался настоящий квест по поиску дома, из которого они и скрылись.

Ведь они все же успели отойти от семейного гнезда на сотни метров.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Как 4-летние братья-близнецы сбежали из дома посреди ночи навстречу приключениям / 27.07.2021 20:14
27.07.2021 20:14

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