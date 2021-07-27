Как 4-летние братья-близнецы сбежали из дома посреди ночи навстречу приключениям

Перелезли через забор и пошли в магазин за роботом.

В селе под Киевом двое 4-летних братьев чуть не довели их маму до сердечного приступа.

Среди ночи мальчики потихоньку выскользнули из дома и вышли прямо на дорогу. Также по теме: Сбежал от копов на тот свет - бегство через балкон восьмого этажа в Харькове

К счастью, малых путешественников не задело авто.

Их заметили и передали патрульным.

А дальше начался настоящий квест по поиску дома, из которого они и скрылись.

Ведь они все же успели отойти от семейного гнезда на сотни метров.