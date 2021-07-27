Video: Как 4-летние братья-близнецы сбежали из дома посреди ночи навстречу приключениям
Перелезли через забор и пошли в магазин за роботом.
В селе под Киевом двое 4-летних братьев чуть не довели их маму до сердечного приступа.
Среди ночи мальчики потихоньку выскользнули из дома и вышли прямо на дорогу.[read_more_news]
К счастью, малых путешественников не задело авто.
Их заметили и передали патрульным.
А дальше начался настоящий квест по поиску дома, из которого они и скрылись.
Ведь они все же успели отойти от семейного гнезда на сотни метров.
Как 4-летние братья-близнецы сбежали из дома посреди ночи навстречу приключениям