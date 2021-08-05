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Video: Как 20-летний вооруженный мститель боролся с воображаемыми бешеными собаками

Вы уверены, что ваш дом - надежная крепость? То безумное утро владелица частного дома в Черкассах точно никогда не забудет! Только представьте, неожиданно к вашему двору врывается до зубов вооруженный человек, и как в каком-то боевике, начинает стрелять из пистолетов во все стороны. [read_more_news] Чтобы не стать жертвой неизвестного стрелка, испуганная женщина сразу вызвала правоохранителей. Кто же тот загадочный мститель?

Как 20-летний вооруженный мститель боролся с воображаемыми бешеными собаками
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Вы уверены, что ваш дом — надежная крепость?

То безумное утро владелица частного дома в Черкассах точно никогда не забудет!

Только представьте, неожиданно к вашему двору врывается до зубов вооруженный человек, и как в каком-то боевике, начинает стрелять из пистолетов во все стороны. Также по теме: (Українська) Пошматував друга і не з'явився на суд? Що буде з херсонським месником Тарасенко

Чтобы не стать жертвой неизвестного стрелка, испуганная женщина сразу вызвала правоохранителей.

Кто же тот загадочный мститель?

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ICTV / Чрезвычайные новости / Как 20-летний вооруженный мститель боролся с воображаемыми бешеными собаками / 05.08.2021 19:49
05.08.2021 19:49

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