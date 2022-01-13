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Video: Выпал из окна 8 этажа после пьяной оргии и выжил? Таинственный инцидент во Львове

А на него у смерти, похоже, совсем другие планы. Представьте, мужчина выпал из 8 этажа и, о чудо, выжил. Во Львове мужчина шокировал медиков и жителей многоэтажки. Бедный пролетел почти 20 метров, пока не остановился на крыше магазина. [read_more_news] Соседи уверяют, что и не подозревают, кто именно вылетел, ведь в квартире, в которой произошла трагедия, живет только мать-одиночка со своими детьми. Почему же мужчина выпал? Тоже загадка. Наша Евгения Поликарпова вернулась с места таинственного инцидента и узнала жуткие детали.

Выпал из окна 8 этажа после пьяной оргии и выжил? Таинственный инцидент во Львове
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А на него у смерти, похоже, совсем другие планы.

Представьте, мужчина выпал из 8 этажа и, о чудо, выжил.

Во Львове мужчина шокировал медиков и жителей многоэтажки.

Бедный пролетел почти 20 метров, пока не остановился на крыше магазина. Также по теме: Двухлетний мальчик выпал из окна детского сада в Хмельницком

Соседи уверяют, что и не подозревают, кто именно вылетел, ведь в квартире, в которой произошла трагедия, живет только мать-одиночка со своими детьми.

Почему же мужчина выпал? Тоже загадка.

Наша Евгения Поликарпова вернулась с места таинственного инцидента и узнала жуткие детали.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Выпал из окна 8 этажа после пьяной оргии и выжил? Таинственный инцидент во Львове / 13.01.2022 19:14
13.01.2022 19:14

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